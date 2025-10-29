Datafolha: Marília Arraes lidera disputa pelo Senado em 2026, seguida por Humberto Costa
Em 2026, pernambucanos elegerão dois senadores. Pesquisa também considerou Miguel, Eduardo, Armando, Gilson, Anderson, Silvio, Jô e Dueire
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (29) aponta a ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) liderando as intenções de voto em todos os cenários estimulados na disputa pelo Senado por Pernambuco nas eleições de 2026. Em segundo lugar, aparece Humberto Costa (PT), buscando a reeleição. No pleito do ano que vem, os pernambucanos elegerão dois senadores.
O levantamento foi contratado pelas rádios CBN Recife e CBN Caruaru. No primeiro cenário, que apresenta dez nomes como potenciais candidatos, Marília Arraes lidera com 39% das intenções de voto. O segundo colocado, Humberto Costa (PT), registra 26%.
Em terceiro lugar, ficou Miguel Coelho (União Brasil), empatado tecnicamente com Eduardo da Fonte (PP). Na sequência, ficaram empatados numericamente Armando Monteiro Neto (Podemos) e Gilson Machado (PL), seguidos por Anderson Ferreira (PL) e Silvio Costa Filho (Republicanos).
Na parte inferior do levantamento, registraram empate técnico Jô Cavalcanti (PSOL) e Fernando Dueire (MDB).
Veja os números:
- Marília Arraes (Solidariedade): 39%
- Humberto Costa (PT): 26%
- Miguel Coelho (UB): 19%
- Eduardo da Fonte (PP): 18%
- Armando Monteiro (PODEMOS): 12%
- Gilson Machado (PL): 12%
- Anderson Ferreira (PL): 10%
- Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS): 9%
- Jô Cavalcanti (PSOL): 4%
- Fernando Dueire (MDB): 3%
- Em branco/nulo/nenhum para 1ª vaga: 16%
- Não sabe para 1ª vaga: 4%
- Em branco/nulo/nenhum para 2ª vaga: 21%
- Não sabe para 2ª vaga: 7%
Cenário sem Gilson Machado e Silvio Costa Filho
A retirada de Gilson Machado e Silvio Costa Filho neste cenário beneficia os demais candidatos. Marília Arraes e Humberto Costa, igualmente líderes, absorvem três pontos percentuais cada.
Anderson Ferreira (PL), que disputa internamente a vaga com Gilson, também ganha 3 pontos com a ausência do ex-ministro sanfoneiro, indicando a migração de parte do eleitorado de direita. Veja os números:
- Marília Arraes (Solidariedade): 42%
- Humberto Costa (PT): 29%
- Miguel Coelho (UB): 21%
- Eduardo da Fonte (PP): 20%
- Armando Monteiro (PODEMOS): 15%
- Anderson Ferreira (PL): 13%
- Jô Cavalcanti (PSOL): 4%
- Fernando Dueire (MDB): 3%
- Em branco/nulo/nenhum para 1ª vaga: 17%
- Não sabe para 1ª vaga: 4%
- Em branco/nulo/nenhum para 2ª vaga: 24%
- Não sabe para 2ª vaga: 7%
Cenário sem Anderson Ferreira e Miguel Coelho
Neste cenário, com a exclusão de Anderson Ferreira e Miguel Coelho, há uma redistribuição de votos que fortalece a terceira via. Eduardo da Fonte (PP) sobe para a terceira posição, registrando um ganho de 7 pontos percentuais em relação ao primeiro cenário.
O ex-ministro Gilson Machado (PL) também capitaliza 3 pontos com a ausência do correligionário. Confira os números:
- Marília Arraes (Solidariedade): 40%
- Humberto Costa (PT): 30%
- Eduardo da Fonte (PP): 25%
- Armando Monteiro (PODEMOS): 16%
- Gilson Machado (PL): 15%
- Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS): 11%
- Jô Cavalcanti (PSOL): 4%
- Fernando Dueire (MDB): 4%
- Em branco/nulo/nenhum para 1ª vaga: 17%
- Não sabe para 1ª vaga: 5%
- Em branco/nulo/nenhum para 2ª vaga: 25%
- Não sabe para 2ª vaga: 8%
A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 21 e 23 de outubro de 2025, em 43 municípios pernambucanos, ouvindo 1.022 eleitores presencialmente. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.