Encerrando missão internacional, Raquel Lyra anuncia antecipação de investimentos em Suape e parcerias na Dinamarca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Governadora retorna ao cargo nesta quarta-feira (29); Estado está sob comando interino do presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra (PSD) encerrou, nesta segunda-feira (27), a missão internacional iniciada no último dia 14, com agendas na China e na Dinamarca. Em Copenhague, ela anunciou a antecipação da segunda fase do terminal de contêineres da APM Terminals, no Porto de Suape, que passará a ter início em 2027, sete anos antes do previsto. Raquel retorna ao comando do Estado nesta quarta-feira (29).

O investimento, que supera R$ 2 bilhões, será o primeiro terminal 100% eletrificado da América Latina e deve gerar cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos. A empresa dinamarquesa também pediu nova área para expansão do empreendimento, o que deve ampliar o impacto econômico e logístico de Suape.

Durante o último dia de agendas, Raquel visitou o Instituto Tecnológico da Dinamarca (DTI), em compromisso promovido pelo Senai Pernambuco. A reunião contou com secretários estaduais e empresários e tratou de parcerias voltadas à inovação, transferência de tecnologia e qualificação profissional. A governadora também foi recebida na Embaixada do Brasil em Copenhague, pelo embaixador Leonardo Nogueira Fernandes.

A missão internacional teve início na China, onde o foco foi a atração de investimentos em energia limpa, infraestrutura e tecnologia, e terminou na Dinamarca, com ênfase em inovação e sustentabilidade.

Durante o período em que esteve fora do país, o comando do Governo de Pernambuco passou por duas interinidades. A vice-governadora Priscila Krause (PSD) exerceu o cargo durante dez dias, até a última sexta-feira (24), quando o transferiu ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, atual governador em exercício e terceiro na linha sucessória estadual.

Ricardo tem cumprido agendas de visitas a obras em diferentes municípios. Já Priscila participa, na Argentina, de compromissos voltados ao turismo e desenvolvimento econômico.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC