Economia | Notícia

Encerrando missão internacional, Raquel Lyra anuncia antecipação de investimentos em Suape e parcerias na Dinamarca

Governadora retorna ao cargo nesta quarta-feira (29); Estado está sob comando interino do presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto

Por JC Publicado em 27/10/2025 às 19:50
Governadora Raquel Lyra (PSD) retorna ao cargo na próxima quarta-feira (29) após missão internacional iniciada no último dia 14, passando por China e Dinamarca
Governadora Raquel Lyra (PSD) retorna ao cargo na próxima quarta-feira (29) após missão internacional iniciada no último dia 14, passando por China e Dinamarca - Divulgação/Governo de Pernambuco

A governadora Raquel Lyra (PSD) encerrou, nesta segunda-feira (27), a missão internacional iniciada no último dia 14, com agendas na China e na Dinamarca. Em Copenhague, ela anunciou a antecipação da segunda fase do terminal de contêineres da APM Terminals, no Porto de Suape, que passará a ter início em 2027, sete anos antes do previsto. Raquel retorna ao comando do Estado nesta quarta-feira (29).

O investimento, que supera R$ 2 bilhões, será o primeiro terminal 100% eletrificado da América Latina e deve gerar cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos. A empresa dinamarquesa também pediu nova área para expansão do empreendimento, o que deve ampliar o impacto econômico e logístico de Suape.

Durante o último dia de agendas, Raquel visitou o Instituto Tecnológico da Dinamarca (DTI), em compromisso promovido pelo Senai Pernambuco. A reunião contou com secretários estaduais e empresários e tratou de parcerias voltadas à inovação, transferência de tecnologia e qualificação profissional. A governadora também foi recebida na Embaixada do Brasil em Copenhague, pelo embaixador Leonardo Nogueira Fernandes.

A missão internacional teve início na China, onde o foco foi a atração de investimentos em energia limpa, infraestrutura e tecnologia, e terminou na Dinamarca, com ênfase em inovação e sustentabilidade.

Durante o período em que esteve fora do país, o comando do Governo de Pernambuco passou por duas interinidades. A vice-governadora Priscila Krause (PSD) exerceu o cargo durante dez dias, até a última sexta-feira (24), quando o transferiu ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, atual governador em exercício e terceiro na linha sucessória estadual.

Ricardo tem cumprido agendas de visitas a obras em diferentes municípios. Já Priscila participa, na Argentina, de compromissos voltados ao turismo e desenvolvimento econômico.

