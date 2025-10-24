Ricardo Paes Barreto assume Governo do Estado durante viagens de Raquel Lyra e Priscila Krause
Governadora em exercício Priscila Krause (PSD) transmitiu o cargo para o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)
Pelos próximos cinco dias, Pernambuco será governado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, em virtude das missões internacionais da governadora Raquel Lyra (PSD) e da vice-governadora Priscila Krause (PSD), e da licença do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB), até a próxima quarta-feira (29).
Em cerimônia realizada nesta sexta-feira (24) no Palácio do Campo das Princesas, a governadora em exercício Priscila Krause transmitiu o cargo de chefe do Executivo estadual para Ricardo Paes Barreto. Priscila cumpre agenda na Argentina, voltada ao turismo e ao desenvolvimento econômico.
Agora governador em exercício, Ricardo Paes Barreto tem agenda já programada para este sábado (25), visitando obras da PE-061 e PE-060 em Sirinhaém, e da PE-073 em Rio Formoso.
"Assumir este cargo é uma responsabilidade muito grande. Inicio uma agenda visitando cidades onde o Governo do Estado realizou investimentos para melhorar a vida da população. Recebo com muita honra essa missão e pretendo cumpri-la sem nenhuma mudança, seguindo a linha exemplar da governadora Raquel Lyra", disse Ricardo Paes Barreto.
"Tenho a certeza de que o Estado de Pernambuco fica, neste período, nas melhores mãos em que poderia estar", destacou Priscila Krause.
O presidente do TJPE assume a gestão por ser o terceiro na linha sucessória do Governo de Pernambuco. O segundo na linha sucessória é o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o deputado Álvaro Porto (PSDB), que oficializou licença para realizar viagem à Europa.
Com a transmissão do cargo, Ricardo Paes Barreto se tornou o primeiro presidente da história do TJPE a exercer as funções de governador de Pernambuco e prefeito do Recife.
Em abril do ano passado, também por cinco dias, Ricardo comandou a prefeitura da capital pernambucana, em virtude das viagens do prefeito João Campos (PSB), da então vice-prefeita Isabella de Roldão, e do presidente da Câmara Municipal Romerinho Jatobá (PSB).
Missões internacionais de Raquel Lyra e Priscila Krause
A governadora Raquel Lyra segue em missão internacional, agora na Dinamarca. A missão foi iniciada em 14 de outubro com uma viagem à China.
Nesta sexta-feira, a governadora visitou a planta da European Energy, na cidade de Kassø, empresa que instalará fábrica no Complexo Industrial Portuário de Suape e é considerada referência mundial em soluções de hidrogênio verde e combustíveis sustentáveis.
Após dez dias como governadora em exercício, Priscila Krause também realizará missão internacional, com uma viagem para a Argentina.
"Nós temos um acordo de cooperação técnica com o Estado de Mendoza, na Argentina, para desenvolver nossas vinícolas. Também abrimos novos voos para o país e, nessa viagem, visitarei uma operadora de turismo e as instalações da APM Terminals, do Grupo Maersk, a mesma empresa que a governadora está visitando na Dinamarca", disse a vice-governadora.