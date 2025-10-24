fechar
Ricardo Paes Barreto assume Governo do Estado durante viagens de Raquel Lyra e Priscila Krause

Governadora em exercício Priscila Krause (PSD) transmitiu o cargo para o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)

Por Pedro Beija Publicado em 24/10/2025 às 17:43
Governadora em exerc&iacute;cio Priscila Krause (PSD) transmitiu, nesta sexta-feira (24), o cargo de chefe do Executivo estadual para o presidente do Tribunal de Justi&ccedil;a de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto
Governadora em exercício Priscila Krause (PSD) transmitiu, nesta sexta-feira (24), o cargo de chefe do Executivo estadual para o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto - Miva Filho/Secom

Pelos próximos cinco dias, Pernambuco será governado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, em virtude das missões internacionais da governadora Raquel Lyra (PSD) e da vice-governadora Priscila Krause (PSD), e da licença do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB), até a próxima quarta-feira (29). 

Em cerimônia realizada nesta sexta-feira (24) no Palácio do Campo das Princesas, a governadora em exercício Priscila Krause transmitiu o cargo de chefe do Executivo estadual para Ricardo Paes Barreto. Priscila cumpre agenda na Argentina, voltada ao turismo e ao desenvolvimento econômico.

Agora governador em exercício, Ricardo Paes Barreto tem agenda já programada para este sábado (25), visitando obras da PE-061 e PE-060 em Sirinhaém, e da PE-073 em Rio Formoso.

"Assumir este cargo é uma responsabilidade muito grande. Inicio uma agenda visitando cidades onde o Governo do Estado realizou investimentos para melhorar a vida da população. Recebo com muita honra essa missão e pretendo cumpri-la sem nenhuma mudança, seguindo a linha exemplar da governadora Raquel Lyra", disse Ricardo Paes Barreto.

"Tenho a certeza de que o Estado de Pernambuco fica, neste período, nas melhores mãos em que poderia estar", destacou Priscila Krause.

O presidente do TJPE assume a gestão por ser o terceiro na linha sucessória do Governo de Pernambuco. O segundo na linha sucessória é o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o deputado Álvaro Porto (PSDB), que oficializou licença para realizar viagem à Europa.

Com a transmissão do cargo, Ricardo Paes Barreto se tornou o primeiro presidente da história do TJPE a exercer as funções de governador de Pernambuco e prefeito do Recife.

Em abril do ano passado, também por cinco dias, Ricardo comandou a prefeitura da capital pernambucana, em virtude das viagens do prefeito João Campos (PSB), da então vice-prefeita Isabella de Roldão, e do presidente da Câmara Municipal Romerinho Jatobá (PSB). 

Missões internacionais de Raquel Lyra e Priscila Krause

A governadora Raquel Lyra segue em missão internacional, agora na Dinamarca. A missão foi iniciada em 14 de outubro com uma viagem à China. 

Nesta sexta-feira, a governadora visitou a planta da European Energy, na cidade de Kassø, empresa que  instalará fábrica no Complexo Industrial Portuário de Suape e é considerada referência mundial em soluções de hidrogênio verde e combustíveis sustentáveis.

Após dez dias como governadora em exercício, Priscila Krause também realizará missão internacional, com uma viagem para a Argentina.

"Nós temos um acordo de cooperação técnica com o Estado de Mendoza, na Argentina, para desenvolver nossas vinícolas. Também abrimos novos voos para o país e, nessa viagem, visitarei uma operadora de turismo e as instalações da APM Terminals, do Grupo Maersk, a mesma empresa que a governadora está visitando na Dinamarca", disse a vice-governadora.

