Lula se retrata após falar que traficantes "são vítimas dos viciados"

Presidente da República afirmou que fez "uma frase mal colocada" e destacou ações do Governo Federal: "Mais importante que as palavras são as ações"

*Com informações de Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisou se retratar após uma fala polêmica durante coletiva de imprensa na Indonésia, onde cumpre agenda internacional, nesta sexta-feira (24). Na ocasião, Lula afirmou que os traficantes são "vítimas dos usuários" de drogas e que talvez fosse "mais fácil" combater os "nossos viciados internamente".

"Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários, os usuários são responsáveis pelos traficantes que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra (...). Então é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate a droga", afirmou.

"Mais importante que as palavras são as ações"

No início da tarde, o presidente da República se retratou nas redes sociais, onde disse que fez uma "frase mal colocada" e enfatizou ações do governo federal voltadas à segurança pública e o combate ao tráfico.

"Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado", disse Lula, em publicação no X.

"Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado", concluiu.

Às vésperas de encontro com Trump, Lula diz que EUA deveriam pensar em ações conjuntas para combater tráfico

As declarações de Lula que motivaram a retratação foram dadas após questionamento sobre falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que não necessariamente é preciso declarar guerra a um país para matar traficantes. Para Lula, os Estados Unidos deveriam abrir diálogo com os países, com foco em ações conjuntas.

"Antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas", disse Lula.

"É muito melhor os Estados Unidos se disporem a conversar com a polícia dos outros países, com o Ministério da Justiça de cada país, para a gente fazer uma coisa conjunta. Porque se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer, onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade da soberania dos países? É ruim. Então eu pretendo pretendo discutir esses assuntos com o presidente Trump, se ele colocar na mesa", complementou.

Lula e Trump deverão se encontrar no domingo (26), na Malásia, em meio às agendas no sudeste asiático. O presidente brasileiro já deu indicações que pretende falar sobre ações militares com o americano, e assuntos como as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e medidas contra autoridades brasileiras, como a Lei Magnistky, aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O Brasil tem interesse e é colocar a verdade na mesa, mostrar que os Estados Unidos não é deficitário, portanto não tem explicação à taxação feita ao Brasil. Não tem porque explicar a punição de ministros nossos, de personalidades públicas brasileiras nas leis americanas, não tem nenhuma explicação, porque eles não cometeram nenhum erro, eles estão cumprindo a Constituição do meu País e ao mesmo tempo a política de tributação é uma coisa que depende do Brasil, depende do Congresso Nacional", afirmou Lula.

As agendas internacionais de Lula no Sudeste Asiático começaram na última quarta-feira (22), em Jacarta, capital da Indonésia. Em seguida, o presidente da República segue para Kuala Lumpur, na Malásia, onde participará da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

