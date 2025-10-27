Humberto Costa diz que Lula acertou ao manter diálogo com Trump e vê Bolsonaro em "momento de extrema dificuldade"
Senador avalia que reunião entre Lula e Trump abre nova fase nas relações do Brasil com os EUA e evidencia enfraquecimento do bolsonarismo
Clique aqui e escute a matéria
O senador Humberto Costa (PT-PE) avaliou que o recente diálogo entre o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump representa um avanço importante para a política externa brasileira e pode marcar o início de uma nova fase nas relações bilaterais entre os dois países.
Segundo o parlamentar, o encontro reforça a disposição do governo brasileiro em manter o diálogo aberto, mesmo diante de divergências políticas e comerciais.
"Todos nós, brasileiros, estamos muito animados com as perspectivas que foram abertas no sentido de que possamos ter a suspensão dessas sanções e também das medidas aplicadas contra ministros do Supremo e do Governo Federal. Tudo indica que vamos ter uma solução boa a curto prazo. E quem vai ganhar é o Brasil" afirmou o petista.
As declarações foram dadas nesta segunda-feira (27), no Aeroporto Internacional do Recife, onde o senador participou do evento de lançamento do Plano de Desenvolvimento Imobiliário e do projeto do Terminal Intermodal do Aeroporto, pela Aena.
"O bolsonarismo passa por um momento de extrema dificuldade", diz Humberto Costa
O senador também comentou a menção feita por Lula a uma conversa sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o encontro com Trump. Para Humberto, o episódio demonstra que o bolsonarismo enfrenta "um momento de extrema dificuldade".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"A extrema-direita realmente é uma força política considerável, que tem base social. Mas ninguém pode negar que, nesse momento, o bolsonarismo passa por uma fase de extrema dificuldade", avaliou.
Questionado sobre a atuação de Marco Rubio, Secretário de Estado do governo norte-americano, Humberto minimizou a influência de "figuras isoladas" e reforçou o papel direto dos chefes de Estado nas tratativas.
"O presidente Lula disse muito claramente que qualquer tema relativo à política deveria envolver Lula e Trump. E acho que com isso ele também está dando um recado", declarou.
Humberto disse ainda acreditar que a aproximação entre os dois líderes — Lula e Trump — corrige equívocos do passado e reforça a soberania brasileira nas relações diplomáticas.
“Esse encontro só aconteceu e essas ações só vão avançar porque o presidente Lula soube fazer o que precisava ser feito: firmar posição de que o Brasil jamais se curvaria a qualquer tentativa de intromissão na nossa soberania, mantendo-se aberto ao diálogo. Essa estratégia foi muito bem feita, e os resultados estão sendo mostrados agora”, completou.
Humberto afirma que Brasil tem superado tarifaço com "razoável facilidade"
Humberto destacou que, apesar dos prejuízos pontuais em setores como o de carne e café, o país tem conseguido "superar esse momento com razoável facilidade" e deve continuar buscando "novos mercados" enquanto as negociações não avançam.
"Acredito que será possível o Brasil continuar negociando e buscando novos mercados, conseguindo sair dessa situação", disse o senador.
Saiba como assistir aos Videocasts do JC