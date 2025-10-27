fechar
Política | Notícia

Humberto Costa diz que Lula acertou ao manter diálogo com Trump e vê Bolsonaro em "momento de extrema dificuldade"

Senador avalia que reunião entre Lula e Trump abre nova fase nas relações do Brasil com os EUA e evidencia enfraquecimento do bolsonarismo

Por Pedro Beija Publicado em 27/10/2025 às 19:44 | Atualizado em 27/10/2025 às 20:05
O senador Humberto costa
O senador Humberto costa - Alessandro Dantas/divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O senador Humberto Costa (PT-PE) avaliou que o recente diálogo entre o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump representa um avanço importante para a política externa brasileira e pode marcar o início de uma nova fase nas relações bilaterais entre os dois países.

Segundo o parlamentar, o encontro reforça a disposição do governo brasileiro em manter o diálogo aberto, mesmo diante de divergências políticas e comerciais.

"Todos nós, brasileiros, estamos muito animados com as perspectivas que foram abertas no sentido de que possamos ter a suspensão dessas sanções e também das medidas aplicadas contra ministros do Supremo e do Governo Federal. Tudo indica que vamos ter uma solução boa a curto prazo. E quem vai ganhar é o Brasil" afirmou o petista.

Leia Também

As declarações foram dadas nesta segunda-feira (27), no Aeroporto Internacional do Recife, onde o senador participou do evento de lançamento do Plano de Desenvolvimento Imobiliário e do projeto do Terminal Intermodal do Aeroporto, pela Aena.

"O bolsonarismo passa por um momento de extrema dificuldade", diz Humberto Costa

O senador também comentou a menção feita por Lula a uma conversa sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o encontro com Trump. Para Humberto, o episódio demonstra que o bolsonarismo enfrenta "um momento de extrema dificuldade".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"A extrema-direita realmente é uma força política considerável, que tem base social. Mas ninguém pode negar que, nesse momento, o bolsonarismo passa por uma fase de extrema dificuldade", avaliou.

Questionado sobre a atuação de Marco Rubio, Secretário de Estado do governo norte-americano, Humberto minimizou a influência de "figuras isoladas" e reforçou o papel direto dos chefes de Estado nas tratativas.

"O presidente Lula disse muito claramente que qualquer tema relativo à política deveria envolver Lula e Trump. E acho que com isso ele também está dando um recado", declarou.

Humberto disse ainda acreditar que a aproximação entre os dois líderes — Lula e Trump — corrige equívocos do passado e reforça a soberania brasileira nas relações diplomáticas.

“Esse encontro só aconteceu e essas ações só vão avançar porque o presidente Lula soube fazer o que precisava ser feito: firmar posição de que o Brasil jamais se curvaria a qualquer tentativa de intromissão na nossa soberania, mantendo-se aberto ao diálogo. Essa estratégia foi muito bem feita, e os resultados estão sendo mostrados agora”, completou.

Humberto afirma que Brasil tem superado tarifaço com "razoável facilidade"

Humberto destacou que, apesar dos prejuízos pontuais em setores como o de carne e café, o país tem conseguido "superar esse momento com razoável facilidade" e deve continuar buscando "novos mercados" enquanto as negociações não avançam.

"Acredito que será possível o Brasil continuar negociando e buscando novos mercados, conseguindo sair dessa situação", disse o senador.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

 

Leia também

Lula prevê acordo comercial com os EUA após reunião com Trump na Malásia
Relações bilaterais

Lula prevê acordo comercial com os EUA após reunião com Trump na Malásia
"Ele tem meu telefone e eu tenho o dele", diz Lula sobre Trump
Internacional

"Ele tem meu telefone e eu tenho o dele", diz Lula sobre Trump

Compartilhe

Tags