Aena lança plano imobiliário de R$ 580 milhões para transformar Aeroporto do Recife em 'aerotrópole'

Projeto imobiliário vai aproveitar áreas não operacionais e convertê-las em ambientes dinâmicos, com novos serviços e oportunidades para o público

A Aena lançou oficialmente, nesta segunda-feira (27), o Plano de Desenvolvimento Imobiliário e o projeto do Terminal Intermodal do Aeroporto Internacional do Recife. A estratégia busca transformar o entorno do aeródromo em um hub de logística e serviços, tornando o local mais atrativo para os passageiros e toda a população. A ideia compreende o conceito de aerotrópole, com investimento de R$ 580 milhões.



O Plano de Desenvolvimento Imobiliário traz um conceito de inovação urbana para áreas subutilizadas e não operacionais do aeroporto, transformando-as em espaços dinâmicos. O projeto conta com 543 mil de m² de área disponível e investimentos estimados em R$ 580 milhões, a serem realizados pelos operadores logísticos e imobiliários. O foco é em centros logísticos, comércio e hotelaria, entre outros serviços, ampliando a oferta e oportunidades no entorno do aeroporto, com previsão de geração de 15 mil empregos diretos e indiretos.



Cada iniciativa será elaborada de acordo com o plano diretor municipal, garantindo um investimento urbano cuidadoso, com a adoção de práticas sustentáveis. A proposta será viabilizada em conjunto com parceiros e investidores, que estão sendo prospectados.

"A Aena entende que os aeroportos devem ser espaços vivos, que impulsionam o desenvolvimento, conectam as pessoas e valorizam a cidade ao seu redor. Promover uma infraestrutura moderna, com um ambiente mais integrado e sustentável é fundamental para atingir esse propósito”, destacou o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus.



Plano de Desenvolvimento Imobiliário traz um conceito de inovação urbana para áreas subutilizadas e não operacionais do aeroporto - RENATA DIVULGAÇÃO

RECIFE TERÁ UM AEROTRÓPOLE

O conceito de aerotrópole, ou cidade aeroportuária, vem sendo explorado com sucesso em cidades como Madri, Barcelona, Paris e Miami, por exemplo, onde aeroportos são integrados ao tecido urbano, promovendo requalificação territorial, segundo a Aena. Além do Recife, o plano deve ser replicado nos demais aeroportos administrados pela concessionária no País, conforme as características de cada localidade, a começar por Aracaju, Maceió e João Pessoa.

Em outra frente, a administradora está investindo R$ 60 milhões num novo espaço de múltiplos usos e um novo local de convivência conectado ao Aeroporto do Recife. O início efetivo da primeira fase das obras está previsto para o segundo trimestre de 2026, com um prazo de conclusão até o fim de 2027.



O projeto vai concentrar serviços de transporte, como veículos por aplicativos, e um intermodal para vans e ônibus de turismo. Outros destaques são uma área de doca, uma central de resíduos, exposição de obras de arte murais de Lula Cardoso Ayres, lojas, cafés e lanchonetes, além de sanitários acessíveis. Em paralelo, a Praça Salgado Filho será restaurada.

