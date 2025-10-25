Residencial com VGV de R$ 600 mi abre nova era para moradia no Centro do Recife e modernização do histórico Salesiano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A construtora Rio Ave, após parceria com a Inspetoria Salesiana, está lançando empreendimento que promete transformar modo de viver na área central

A capital pernambucana ganha um novo símbolo de urbanismo inteligente e qualidade de vida com o lançamento do empreendimento Raízes, resultado da parceria estratégica entre a construtora Rio Ave e a Inspetoria Salesiana. Com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 611 milhões, o projeto não apenas promete transformar a paisagem urbana, mas também ressignificar a experiência de moradia no eixo central da cidade, entre os bairros da Ilha do Leite e da Boa Vista.

Do ponto de vista urbanístico, o projeto propõe um novo olhar para o Centro do Recife, adotando o formato de uso misto, uma tendência mundial. O masterplan, assinado por Juliano Dubeux e desenvolvido pela Metro Arquitetura, será erguido em um terreno de mais de 21 mil m² e contemplará cinco torres residenciais, um edifício empresarial de 15 pavimentos e um mall de conveniência com seis operações, criando um ecossistema urbano integrado e permeável.

Um dos grandes diferenciais é o total de 11 mil m² da área total serão destinados a áreas verdes, incluindo a preservação de árvores centenárias. Um bosque de oitizeiros será, inclusive, parcialmente compartilhado com a cidade, oferecendo um refúgio natural no coração do Recife e a criação de um novo parque-praça entra a rua Dom Bosco e avenida Lins Petit.

"É um empreendimento que vai ressignificar a região e renovar o olhar para o Centro da cidade. Essa área e muito empresarial e voltada ao Polo Médico. As pessoas não imaginavam a possibilidade de mora bem aqui", detalha o gerente executivo de projetos da Rio Ave, Fabian Bezerra.

Hall de entrada do Raízes - DIVULGAÇÃO

RESIDENCIAIS

O componente residencial do "Raízes" foi concebido para atender a diversos perfis, com uma ampla variedade de plantas que, na primeira fase, vão de 50 m² a 98 m², contemplando apartamentos de 2 e 3 quartos. O projeto final prevê unidades que chegam a 196 m² e coberturas de até 4 suítes, garantindo que "jovens profissionais, famílias em crescimento e até quem busca mais exclusividade, encontrem no Raízes o lar ideal". Da primeira fase do projeto, 50% das unidades já foram vendidas.

Na primeira fase do projeto, com prazo inicial de 49 meses para entrega, estão previstas três torres, com 378 unidades distribuídas entre blocos de 23, 29 e 31 pavimentos mais coberturas, com modelos de três, seis e quatro unidades por andar. O metro quadrado gira em torno dos R$ 12,5 mil, em média, com unidades a partir dos R$ 632,5 mil a R$ 1,2 milhão. Outras duas torres residenciais serão erguidas na segunda fase do projeto.

"Não temos um empreendimento residencial com apartamentos pequenos, de 30 a 50 metros quadrados. Entendemos que, embora este modelo seja rentável para short stay (locação por curta temporada), queríamos fazer um empreendimento mais voltado à moradia, com menos rotatividade, embora tenha espaço para o médio e long stay (períodos de locação). Vimos que há uma demanda de quem está começando agora (população de faixa etária mais baixa em busca de imóveis) e também de migração de quem tem apartamentos muito grandes e busca, agora, algo menor, mas não tão pequeno, por conta da nova configuração familiar", diz Bárbara Wingand, diretora de mercado da Rio Ave.

Mais do que a moradia, o empreendimento se destaca pela infraestrutura de lazer e serviços, com mais de 45 opções distribuídas em diferentes pavimentos, como piscinas, academias, quadras de beach tennis, coworking e espaços pet. Na área comum, outro diferencial é a distância de 20 metros entre cada torre, atestando a dimensão grandiosa da área do condomínio.

Área de Playground - DIVULGAÇÃO

NOVA ERA PARA O SALESIANO

Para a Inspetoria, a parceria representa uma forma de rentabilizar ativos, modernizar sua estrutura educacional e ampliar sua capacidade de contribuição social na cidade. O empreendimento nasce, inclusive, integrado a equipamentos históricos e culturais da rede, como o Colégio Salesiano, a Basílica do Sagrado Coração de Jesus e o Teatro da Boa Vista, fortalecendo os laços com a memória do Recife e projetando um futuro mais dinâmico com a manutenção de funcionamento de todos esses equipamentos.

O complexo é complementado por um edifício empresarial destinado à locação e um mall de conveniência, administrado pleo Salesiano. Segundo a Rio Ave, o "Raízes" é um projeto que "devolve ao centro do Recife seu protagonismo," reafirmando que a cidade pode ser vivida de forma plena, integrada e inspiradora.

Raízes, novo empreendimento da Rio Ave em parceria com a Inspetoria Salesiana - LUCAS MORES/ JC