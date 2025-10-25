Conami 2025: Recife será o centro do debate nacional sobre o futuro do mercado imobiliário e gestão de condomínios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A capital pernambucana recebe, entre os dias 29 e 30 de outubro de 2025, a 22ª edição do Congresso Nacional do Mercado Imobiliário

Clique aqui e escute a matéria

Durante dois dias, o Recife será a capital brasileira da incorporação, vendas, administração e gestão condominial. A cidade sedia entre 29 e 30 de outubro o 22º Conami (Congresso Nacional do Mercado Imobiliário), um evento de alto padrão, realizado no Recife Expo Center e que reúne grandes lideranças do setor imobiliário, com palestrantes renomados e diversos players que, juntos, irão conectar ideias, traçar estratégias e apresentar as principais tendências do mercado imobiliário e condominial para a realização de bons negócios.



Profissionais do setor, administradores de condomínios, gestores de empresas, loteadores, incorporadores, corretores e entidades de classe nacionais e internacionais estarão reunidos para antecipar os próximos passos de desenvolvimento do mercado imobiliário. Não à toa, esta edição tem como lema “O futuro do mercado se desenha no Conami”, e convidados de renome nacional e internacional irão provar isso.

Do mercado de luxo às novas necessidades da sociedade quanto à habitação



A programação do Conami está repleta de temas estratégicos que definem o cenário futuro para o setor, cobrindo áreas como Tecnologia, Inovação, Economia e Marketing, sempre voltadas para a otimização da administração condominial, capacitação e atualização dos síndicos e expansão imobiliária.



As tendências do setor imobiliário e da construção civil, aliás, serão debatidas intensamente. José Carlos Martins, presidente do Conselho Consultivo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por exemplo, fará a palestra "O Futuro da Construção Civil e do Mercado Imobiliário". De acordo com o construtor, considerado uma das vozes mais experientes do setor, as políticas públicas de habitação são essenciais para o desenvolvimento do setor e indispensáveis para a redução do déficit habitacional brasileiro. “Sem eles, há o crescimento desordenado, na informalidade, gerando uma série de problemas, e hoje nós temos o Minha Casa, Minha Vida, que já corresponde a 50% de todo o mercado imobiliário brasileiro. Um programa tão exitoso que já fez mais de 8 milhões de unidades habitacionais no Brasil”, informa.

José Carlos Martins - DIVULGAÇÃO

Outros painéis buscam traçar cenários para os próximos anos, como a palestra "Cenários da Indústria Imobiliária Nacional", com Elisa Rosenthal, e a análise de como "Luxo e assinatura impulsionam o mercado imobiliário", com Saulo Suassuna. A busca por inovação é central, sendo o tema "Da Tradição à Inovação – Desvendando os desafios e tendências no setor imobiliário" abordado por Gustavo Zanotto, especialista em Inovação e Inteligência Imobiliária.



Zanotto, que é Top 15 Influencer Proptech da América Latina, aborda entre outros tópicos, a rápida mudança pela qual passa a sociedade e seus impactos no mercado imobiliário. “A primeira coisa que precisamos entender, é que quem muda o mercado são as pessoas físicas, os CPFs, as empresas, ou seja os CNPJs, apenas respondem pelas necessidades que os CPFs imprimem”, considera.



“Hoje, apenas levantar tijolo, areia e cimento para criar um empreendimento imobiliário já não faz mais tanto sentido. Precisamos escutar mais o que o mercado está pedindo em termos de necessidade de uso de espaços de uma unidade habitacional, para depois pensarmos em como criar este empreendimento e colocá-lo no mercado”, avalia Gustavo Zanotto.

Gustavo Zanotto, especialista em marketing e inovação no mercado imobiliário - DIVULGAÇÃO

Mercado Imobiliário vê aproximação de uma nova geração de consumidores



Gustavo Zanotto lança luz sobre tópicos inusitados do mercado e sinaliza tendências que se aproximam, ao exemplo de como a identidade quântica está redesenhando o conceito de morar, em escala mundial. “Estamos testemunhando o nascimento de uma geração pós-nacional: pessoas cujo senso de identidade não está ancorado em um território, mas em uma rede global de conexões, oportunidades e experiências”, explica.

De acordo com ele, para o mercado imobiliário, isso significa dizer que os conceitos fundamentais do século XX - casa própria, raízes, comunidade local - estão sendo substituídos por novos paradigmas: portfólio global, mobilidade estratégica, identidade líquida. “A pergunta não é mais “onde você mora?” A pergunta agora é: “onde você PODE morar? E a resposta, para uma parcela crescente da população global, é: em qualquer lugar”, aponta.

Como participar do Conami 2025:

O 22º Conami será promovido pelo Secovi-PE nos dias 29 e 30 de outubro, no Recife Expo Center. As inscrições estão abertas no site www.conamibrasil.com.br.

Confira a programação completa:

PROGRAMAÇÃO



29 de Outubro (Quarta-feira)

08:00 – 09:00 Credenciamento

09:00 – 09:15 Cerimônia de Abertura

09:15 Participação Especial: Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho

10:00 Palestra: Relações Imobiliárias – a base fundamental das relações comerciais brasileiras

Palestrante: Alessander Mendes

10:50 Palestra: O Futuro da Construção Civil e do Mercado Imobiliário

Palestrante: José Carlos Martins

11:40 Palestra: Luxo e assinatura impulsionam o mercado imobiliário

Palestrante: Saulo Suassuna

12:30 Intervalo para almoço

14:00 Palestra: Dinheiro, Finanças e Imóveis – Da organização financeira aos investimentos

Palestrantes: Tiago Monteiro e Eduarda Monteiro

15:00 Condomínios: Tendências, desafios e polêmicas

Participantes: Rafael Thomé, Eduardo Zangari, Omar Anauate, Martha Ponzi

16:00 Palestra: Cidades Inteligentes – Uma perspectiva brasileira

Palestrante: Stella Hiroki

17:00 Palestra: Da Tradição à Inovação – Desvendando os desafios e tendências no setor imobiliário

Palestrante: Gustavo Zanotto

18:00 Encerramento



PROGRAMAÇÃO (dia 2)

30 de Outubro (Quinta-feira)

09:00 Abertura – Mestre de cerimônia

09:10 Radar Legislativo – Como as mudanças na legislação podem impactar sua empresa

Participantes: Pedro Wahmann, Moira Toledo e Márcio Miranda

10:00 Palestra: Liderança Transformadora em Sustentabilidade

Palestrante: Mariana Schuchovski

10:50 Palestra: Cenários da Indústria Imobiliária Nacional

Palestrante: Elisa Rosenthal

11:40 Palestra: O novo cenário do Ecossistema Condominial e diretrizes para um futuro baseado na Inteligência Artificial

Palestrante: Júlio Paim

12:30 Intervalo para almoço

14:00 Palestra: Salário Emocional como estratégia competitiva

Palestrante: Jairo Martiniano

15:00 Painel Jurídico

Participantes: Marcelo Borges, Rubens Carmo Elias, Moira Toledo e Márcio Miranda

16:00 Painel Internacional: Acontecendo Pelo Mundo na Administração Condominial

Debatedores: Juan Carlos Latorre (Chile), Luis de Prado (Espanha)

Moderador: Pedro Wahmann

17:00 Palestra: Diversidade, Inclusão e Pertencimento

Palestrante: Rita Von Hunty

18:00 Encerramento