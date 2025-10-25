fechar
Conami 2025: Recife será o centro do debate nacional sobre o futuro do mercado imobiliário e gestão de condomínios

A capital pernambucana recebe, entre os dias 29 e 30 de outubro de 2025, a 22ª edição do Congresso Nacional do Mercado Imobiliário

Por JC Publicado em 25/10/2025 às 6:00
Profissionais do setor, administradores de condom&iacute;nios, gestores de empresas, loteadores, incorporadores, corretores e entidades de classe nacionais e internacionais estar&atilde;o reunidos no Recife
Profissionais do setor, administradores de condomínios, gestores de empresas, loteadores, incorporadores, corretores e entidades de classe nacionais e internacionais estarão reunidos no Recife

Durante dois dias, o Recife será a capital brasileira da incorporação, vendas, administração e gestão condominial. A cidade sedia entre 29 e 30 de outubro o 22º Conami (Congresso Nacional do Mercado Imobiliário), um evento de alto padrão, realizado no Recife Expo Center e que reúne grandes lideranças do setor imobiliário, com palestrantes renomados e diversos players que, juntos, irão conectar ideias, traçar estratégias e apresentar as principais tendências do mercado imobiliário e condominial para a realização de bons negócios.

Profissionais do setor, administradores de condomínios, gestores de empresas, loteadores, incorporadores, corretores e entidades de classe nacionais e internacionais estarão reunidos para antecipar os próximos passos de desenvolvimento do mercado imobiliário. Não à toa, esta edição tem como lema “O futuro do mercado se desenha no Conami”, e convidados de renome nacional e internacional irão provar isso.

Do mercado de luxo às novas necessidades da sociedade quanto à habitação

A programação do Conami está repleta de temas estratégicos que definem o cenário futuro para o setor, cobrindo áreas como Tecnologia, Inovação, Economia e Marketing, sempre voltadas para a otimização da administração condominial, capacitação e atualização dos síndicos e expansão imobiliária.

As tendências do setor imobiliário e da construção civil, aliás, serão debatidas intensamente. José Carlos Martins, presidente do Conselho Consultivo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por exemplo, fará a palestra "O Futuro da Construção Civil e do Mercado Imobiliário". De acordo com o construtor, considerado uma das vozes mais experientes do setor, as políticas públicas de habitação são essenciais para o desenvolvimento do setor e indispensáveis para a redução do déficit habitacional brasileiro. “Sem eles, há o crescimento desordenado, na informalidade, gerando uma série de problemas, e hoje nós temos o Minha Casa, Minha Vida, que já corresponde a 50% de todo o mercado imobiliário brasileiro. Um programa tão exitoso que já fez mais de 8 milhões de unidades habitacionais no Brasil”, informa.

DIVULGAÇÃO
José Carlos Martins - DIVULGAÇÃO

Outros painéis buscam traçar cenários para os próximos anos, como a palestra "Cenários da Indústria Imobiliária Nacional", com Elisa Rosenthal, e a análise de como "Luxo e assinatura impulsionam o mercado imobiliário", com Saulo Suassuna. A busca por inovação é central, sendo o tema "Da Tradição à Inovação – Desvendando os desafios e tendências no setor imobiliário" abordado por Gustavo Zanotto, especialista em Inovação e Inteligência Imobiliária.

Zanotto, que é Top 15 Influencer Proptech da América Latina, aborda entre outros tópicos, a rápida mudança pela qual passa a sociedade e seus impactos no mercado imobiliário. “A primeira coisa que precisamos entender, é que quem muda o mercado são as pessoas físicas, os CPFs, as empresas, ou seja os CNPJs, apenas respondem pelas necessidades que os CPFs imprimem”, considera.

“Hoje, apenas levantar tijolo, areia e cimento para criar um empreendimento imobiliário já não faz mais tanto sentido. Precisamos escutar mais o que o mercado está pedindo em termos de necessidade de uso de espaços de uma unidade habitacional, para depois pensarmos em como criar este empreendimento e colocá-lo no mercado”, avalia Gustavo Zanotto.

DIVULGAÇÃO
Gustavo Zanotto, especialista em marketing e inovação no mercado imobiliário - DIVULGAÇÃO

Mercado Imobiliário vê aproximação de uma nova geração de consumidores

Gustavo Zanotto lança luz sobre tópicos inusitados do mercado e sinaliza tendências que se aproximam, ao exemplo de como a identidade quântica está redesenhando o conceito de morar, em escala mundial. “Estamos testemunhando o nascimento de uma geração pós-nacional: pessoas cujo senso de identidade não está ancorado em um território, mas em uma rede global de conexões, oportunidades e experiências”, explica.

De acordo com ele, para o mercado imobiliário, isso significa dizer que os conceitos fundamentais do século XX - casa própria, raízes, comunidade local - estão sendo substituídos por novos paradigmas: portfólio global, mobilidade estratégica, identidade líquida. “A pergunta não é mais “onde você mora?” A pergunta agora é: “onde você PODE morar? E a resposta, para uma parcela crescente da população global, é: em qualquer lugar”, aponta.

Como participar do Conami 2025:

O 22º Conami será promovido pelo Secovi-PE nos dias 29 e 30 de outubro, no Recife Expo Center. As inscrições estão abertas no site www.conamibrasil.com.br.

Confira a programação completa:

PROGRAMAÇÃO

29 de Outubro (Quarta-feira)
08:00 – 09:00 Credenciamento
09:00 – 09:15 Cerimônia de Abertura
09:15 Participação Especial: Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho
10:00 Palestra: Relações Imobiliárias – a base fundamental das relações comerciais brasileiras
Palestrante: Alessander Mendes
10:50 Palestra: O Futuro da Construção Civil e do Mercado Imobiliário
Palestrante: José Carlos Martins
11:40 Palestra: Luxo e assinatura impulsionam o mercado imobiliário
Palestrante: Saulo Suassuna
12:30 Intervalo para almoço
14:00 Palestra: Dinheiro, Finanças e Imóveis – Da organização financeira aos investimentos
Palestrantes: Tiago Monteiro e Eduarda Monteiro
15:00 Condomínios: Tendências, desafios e polêmicas
Participantes: Rafael Thomé, Eduardo Zangari, Omar Anauate, Martha Ponzi
16:00 Palestra: Cidades Inteligentes – Uma perspectiva brasileira
Palestrante: Stella Hiroki
17:00 Palestra: Da Tradição à Inovação – Desvendando os desafios e tendências no setor imobiliário
Palestrante: Gustavo Zanotto
18:00 Encerramento


PROGRAMAÇÃO (dia 2)

30 de Outubro (Quinta-feira)
09:00 Abertura – Mestre de cerimônia
09:10 Radar Legislativo – Como as mudanças na legislação podem impactar sua empresa
Participantes: Pedro Wahmann, Moira Toledo e Márcio Miranda
10:00 Palestra: Liderança Transformadora em Sustentabilidade
Palestrante: Mariana Schuchovski
10:50 Palestra: Cenários da Indústria Imobiliária Nacional
Palestrante: Elisa Rosenthal
11:40 Palestra: O novo cenário do Ecossistema Condominial e diretrizes para um futuro baseado na Inteligência Artificial
Palestrante: Júlio Paim
12:30 Intervalo para almoço
14:00 Palestra: Salário Emocional como estratégia competitiva
Palestrante: Jairo Martiniano
15:00 Painel Jurídico
Participantes: Marcelo Borges, Rubens Carmo Elias, Moira Toledo e Márcio Miranda
16:00 Painel Internacional: Acontecendo Pelo Mundo na Administração Condominial
Debatedores: Juan Carlos Latorre (Chile), Luis de Prado (Espanha)
Moderador: Pedro Wahmann
17:00 Palestra: Diversidade, Inclusão e Pertencimento
Palestrante: Rita Von Hunty
18:00 Encerramento

 
 
 
 

