Pernambuco | Notícia

Governo de Pernambuco lança mapeamento de iniciativas em territórios periféricos com plataforma digital

Cadastramento do Governo de Pernambuco quer mapear organizações das periferias para criar base de dados e fortalecer políticas públicas

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 17:48
O Governo de Pernambuco iniciou o cadastramento online de organizações, coletivos e grupos que atuam em territórios periféricos do Estado. A ação marca a primeira etapa do mapeamento de iniciativas locais e integra a Plataforma Digital de Mapeamento e Conexão de Iniciativas Populares, desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

O formulário de cadastramento está disponível no site da Seduh e foi lançado nesta quinta-feira (23). O objetivo é identificar entidades atuantes nas áreas de cultura, inclusão social, segurança alimentar, cidadania e outras frentes que impactam as comunidades. Além de dar visibilidade a essas ações, o governo pretende utilizar as informações para subsidiar políticas públicas voltadas às periferias.

A iniciativa é conduzida pela Secretaria Executiva de Periferias, criada em fevereiro de 2025. Única do gênero entre os estados brasileiros, a secretaria tem como missão integrar programas governamentais e fortalecer ações nas regiões periféricas de Pernambuco. No âmbito nacional, a referência institucional é a Secretaria Nacional de Periferias, ligada ao Ministério das Cidades.

Plataforma digital e capacitação pelo Programa Agentes Digitais

Após o cadastramento das entidades, a Seduh vai desenvolver uma plataforma que reunirá e permitirá a atualização contínua dos dados coletados. O projeto foi selecionado pelo Programa Agentes Digitais, promovido pelo Governo de Pernambuco para incentivar a inovação e a transformação digital no serviço público.

A equipe responsável participa, desde 20 de outubro, de uma capacitação com duração de dois meses. A aula inaugural ocorreu no auditório da POLI/UPE. Durante o curso, será estruturada a plataforma digital que reunirá as iniciativas populares mapeadas. Ao final dessa etapa, o programa prevê nova seleção para definir os projetos que avançarão para a fase final, voltada à conclusão e implementação das propostas.

O Agentes Digitais é realizado em parceria pela Universidade de Pernambuco (UPE) e pela Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape), com foco na formação de servidores aptos a liderar a modernização e digitalização de serviços públicos.

