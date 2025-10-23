Deputados mantém veto de Raquel Lyra a inscrição gratuita no SSA da UPE para alunos da rede pública

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Por 18 votos a 10, deputados mantiveram veto da governadora Raquel Lyra (PSD) ao PL 1071/2023, de autoria de Jarbas Filho (MDB)

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) votaram, nesta quinta-feira (23), pela manutenção do veto da governadora Raquel Lyra (PSD) à isenção da taxa de inscrição para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE) para alunos da rede pública de ensino.

Por 18 votos a 10, os parlamentares mantiveram o veto da governadora à lei 1071/2023, de autoria do deputado Jarbas Filho (MDB), aprovado por unanimidade na Casa em agosto de 2023 e vetado integralmente pela governadora em dezembro de 2024.

À época do veto, a gestão estadual argumentou que a medida poderia acarretar impacto financeiro de aproximadamente R$ 2 milhões aos cofres públicos do Estado. No Diário Oficial do Estado de 5 de dezembro de 2024, a UPE publicou nota técnica, endossando o argumento do Governo do Estado.

No documento, a UPE destacou que, em 2024, 27.213 candidatos (42,89% do total) já se beneficiavam da gratuidade. Na continuidade da justificativa, o Governo afirma que "verificaram-se 36.230 (57,11% do total) inscrições com pagamento. Desse total de inscritos pagantes, 13.960 declararam ser estudantes oriundos de escolas públicas, ou seja, 38,53% dos estudantes pagantes."

O texto ainda destaca que o impacto financeiro aos cofres do governo seria ainda maior caso o PL 1071/2023 fosse sancionado.

Em 2025, a taxa de inscrição do SSA da UPE foi de R$ 122, com isenção prevista apenas para candidatos que possuem Número de Inscrição Social (NIS) e que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Deputados criticaram manutenção do veto; autor da proposição não estava presente na votação

A manutenção do veto da governadora, defendida pela maioria governista, foi alvo de críticas pela oposição e até por deputados da base do Governo. Autor da proposição, o deputado Jarbas Filho não estava presente na votação dos vetos.

Dani Portela (PSOL) lamentou a manutenção do veto e destacou que a medida teria um "impacto financeiro muito pequeno".

"Eu não entendo. A governadora do Estado, com a caneta na mão, vetar um projeto que forneceria isenção da taxa de inscrição para fazer a seleção da UPE, para alunos da rede pública. Isso é um incentivo a mais para os alunos da rede pública estadual. Isso tem um impacto financeiro muito pequeno", disse Dani.

"Nada impede que a governadora, caso ache o projeto bom, mandar um projeto para cá. Porque não fez? É uma incoerência", complementou.

Diogo Moraes (PSDB) afirmou que o veto ao projeto é algo "ínfimo" ao Governo do Estado que a medida poderia ser benéfica à gestão estadual.

"Não consigo compreender. [...] Simplesmente tirar a possiblidade de um estudante da rede de ensino de Pernambuco de poder entrar na UPE e não pagar a taxa de inscrição. É algo tão ínfimo, tão pouco, para um governo que, quando fala, fala em cima de mesa, de punho cerrado, bandeira de Pernambuco, gritando, e que podia gritar que estaria dando a isenção da inscrição aos estudantes de escola pública", criticou.

O veto também foi criticado pela bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Casa, que compõe a base do Governo.

João Paulo destacou que a proposta havia sido aprovada por unanimidade pelos deputados e criticou a ausência de estudo de impacto financeiro por parte do Governo.

"O impacto econômico é pouco, comparado com o impacto social que traz para a maioria dos estudantes pobres que vão tentar um acesso à uma formação superior. Se houve ou não estudo de impacto financeiro, mereceria ter sido feito, até como defesa. Se não houve, faltou agilidade política para que um projeto de lei encaminhado pelo governo do estado fosse encaminhado para essa casa, preservando uma proposta que foi aprovada por unanimidade nessa Casa", afirmou.

Já Rosa Amorim apontou que a medida deveria ter sido abraçada pela gestão estadual e que o Governo não deveria abandonar a medida e mandar um novo projeto para a Alepe.

"Os nossos estudantes de baixa renda não conseguem, muitas vezes, pagar a taxa de inscrição. [...] É muita coisa para estudantes que não conseguem, às vezes, sequer pagar a passagem de ônibus", disse Rosa Amorim.

"O Governo deveria assinar embaixo esse projeto. Se esse veto for mantido, que o Governo mande um projeto para essa Casa e que possa ele mesmo isentar", complementou.

Autor do projeto, Jarbas Filho esteve ausente da sessão por conta de agendas marcadas no Sertão que vão até o sábado, segundo informações da assessoria.

