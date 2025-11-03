Enem 2025: o que é aporofobia? Saiba mais sobre tema que pode cair na prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conceito descreve a rejeição e o preconceito contra pessoas pobres e vulneráveis; tema dialoga com debates sobre desigualdade no Brasil

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), candidatos intensificam as revisões e buscam temas sociais que possam aparecer na prova de redação. Entre os debates recentes que ganharam espaço no meio acadêmico e na mídia está a aporofobia, termo essencial para quem estuda questões sociais, direitos humanos e desigualdade no País.

O tema se relaciona com discussões sobre pobreza, exclusão e políticas públicas, sendo pertinente para o contexto brasileiro, que apresenta altos índices de vulnerabilidade social e desigualdade econômica.

O que é aporofobia

Aporofobia é um conceito cunhado pela filósofa espanhola Adela Cortina, que deriva das palavras gregas áporos (pobre) e phobos (aversão). O termo se refere ao preconceito, rejeição e hostilidade direcionados especificamente à pobreza e às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Diferente de outras formas de discriminação, como xenofobia ou racismo, a aporofobia está ligada à condição econômica e social do indivíduo, destacando como a sociedade costuma invisibilizar e marginalizar quem não possui recursos.

Dados que ajudam a contextualizar

Segundo o Relatório de Desigualdade Global do Banco Mundial (2024), o Brasil segue entre os países mais desiguais do mundo, com cerca de 62,5 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza em 2023, de acordo com dados do IBGE.

Além disso, o estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) divulgado em 2023 destacou que a falta de acesso à educação, saúde e renda agrava a exclusão social e limita oportunidades de ascensão, criando um ciclo que reforça o preconceito social.

Esses dados reforçam como a aporofobia está presente nas estruturas sociais brasileiras, aparecendo tanto no discurso público quanto no cotidiano urbano, como em abordagens seletivas, falta de políticas de assistência e criminalização da pobreza.

Repertórios culturais para usar na redação

Literatura

"Vidas Secas", de Graciliano Ramos: aborda a pobreza extrema no sertão nordestino, a luta por sobrevivência e a desumanização enfrentada por famílias em condições precárias.

"Capitães da Areia", de Jorge Amado: retrata a realidade de crianças e adolescentes abandonados em Salvador, evidenciando preconceito e exclusão social.

Cinema

"Parasita" (2019): premiado filme sul-coreano que expõe as tensões entre classes sociais, destacando a desigualdade e os efeitos psicológicos e sociais da pobreza.

"Que Horas Ela Volta?" (2015): produção brasileira que discute desigualdade social e barreiras sociais entre patrões e empregados.

Séries e novelas

"Segunda Chamada" (TV Globo): série que acompanha estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), mostrando desafios de pessoas marginalizadas em busca de oportunidades.

"Avenida Brasil" (TV Globo): embora seja uma novela de entretenimento, traz debates sobre desigualdade, acesso a oportunidades e preconceito contra classes populares.

Por que o tema pode cair no Enem

Aporofobia envolve temas caros ao Enem, como direitos humanos, justiça social, cidadania e políticas públicas. A discussão se alinha à agenda pública nacional, à garantia de dignidade e ao combate à desigualdade, tópicos recorrentes nas últimas provas.

Além disso, o conceito reforça a importância de políticas de inclusão e do papel do Estado na proteção de populações vulneráveis — visão alinhada às competências avaliadas na redação do exame.