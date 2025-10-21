Black Friday: entenda a data que movimenta o comércio no Brasil
Data importada dos Estados Unidos promete descontos em diversos setores; consumidores devem ficar atentos para evitar golpes e falsas promoções
Novembro se aproxima e com ele o mais esperado evento comercial do ano, a Black Friday. Acontecendo geralmente na última sexta-feira do mês, a data importada dos Estados Unidos já virou sucesso no Brasil por promover grandes descontos em diversos setores do comércio.
Origem da Black Friday
A tradição começou nos Estados Unidos como uma forma de impulsionar o comércio antes do Natal. No Brasil, a primeira edição aconteceu em 2010 e tem ganhado força desde então.
No começo, os consumidores eram atraídos principalmente para as lojas físicas em busca dos prometidos descontos. Com a popularização da internet, o e-commerce tomou conta do evento e aproveita a data para distribuir cupons antes mesmo da sexta-feira, no chamado "esquenta" da Black Friday.
Cuidados na hora das compras
Apesar das ofertas atrativas, é importante pesquisar preços e verificar a reputação das lojas. Tornou-se popular, inclusive, acreditar que a Black Friday é apenas uma ação de marketing e que não há ofertas de verdade.
Para evitar promoções fictícias, condições de parcelamento que nem sempre compensam e até mesmo golpes, é preciso estar atento. Algumas dicas simples podem ser seguidas para aproveitar a ocasião:
- Compare preços antes de comprar
- Evite compras por impulso
- Verifique prazos de entrega e políticas de devolução
- Prefira sites confiáveis e lojas conhecidas
