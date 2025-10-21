fechar
Black Friday: entenda a data que movimenta o comércio no Brasil

Data importada dos Estados Unidos promete descontos em diversos setores; consumidores devem ficar atentos para evitar golpes e falsas promoções

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 21/10/2025 às 12:49
Consumidores fazem compras
Consumidores fazem compras - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Novembro se aproxima e com ele o mais esperado evento comercial do ano, a Black Friday. Acontecendo geralmente na última sexta-feira do mês, a data importada dos Estados Unidos já virou sucesso no Brasil por promover grandes descontos em diversos setores do comércio.

Origem da Black Friday

A tradição começou nos Estados Unidos como uma forma de impulsionar o comércio antes do Natal. No Brasil, a primeira edição aconteceu em 2010 e tem ganhado força desde então.

No começo, os consumidores eram atraídos principalmente para as lojas físicas em busca dos prometidos descontos. Com a popularização da internet, o e-commerce tomou conta do evento e aproveita a data para distribuir cupons antes mesmo da sexta-feira, no chamado "esquenta" da Black Friday.

Cuidados na hora das compras

Apesar das ofertas atrativas, é importante pesquisar preços e verificar a reputação das lojas. Tornou-se popular, inclusive, acreditar que a Black Friday é apenas uma ação de marketing e que não há ofertas de verdade.

Para evitar promoções fictícias, condições de parcelamento que nem sempre compensam e até mesmo golpes, é preciso estar atento. Algumas dicas simples podem ser seguidas para aproveitar a ocasião:

  • Compare preços antes de comprar
  • Evite compras por impulso
  • Verifique prazos de entrega e políticas de devolução
  • Prefira sites confiáveis e lojas conhecidas

