Correios em crise: entenda o que está acontecendo na empresa

Em 2020 e 2021, na pandemia, a estatal chegou a registrar lucros expressivos, impulsionada pelo boom do e-commerce e por um plano de reestruturação

A direção dos Correios apresentou a primeira fase do plano de reestruturação operacional e financeira da empresa. As medidas apresentadas foram estruturadas a partir de uma análise detalhada do balanço financeiro da empresa, conduzida nos primeiros dias da gestão do presidente Emmanoel Rondon. A estatal vive um dos seus períodos mais delicados, com altos prejuízos e problemas de gestão e modelo de negócio.

Em 2020 e 2021, em plena pandemia, a estatal chegou a registrar lucros expressivos, impulsionada pelo boom do e-commerce e por um plano de reestruturação que, pela primeira vez em anos, parecia colocar a casa em ordem.

Mas bastaram poucas trocas de comando e uma guinada de orientação política para que o cenário se invertesse. O que era lucro virou rombo bilionário. O que era eficiência virou aparelho político. E o que era promessa de modernização virou laboratório de improvisos estatais, conforme explica o contador, professor universitário, Mestre em Negócios Internacionais pela Must University (Flórida-EUA), possui MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV (São Paulo – Brasil) André Charone.

"Em 2020, os Correios fecharam o ano com lucro líquido de R$ 1,53 bilhão, o melhor resultado em quase uma década. Em 2021, mantiveram o fôlego, com lucro de R$ 3,7 bilhões, resultado de medidas de austeridade, corte de custos, digitalização de serviços e ganhos com o mercado de encomendas, impulsionado pelas compras online em plena pandemia. Foi um momento raro em que a empresa parecia ter encontrado um rumo: um modelo enxuto, com foco comercial, governança corporativa mais rígida e discurso de eficiência. Havia, inclusive, debate sobre possível privatização, o que pressionou a estatal a mostrar resultados concretos. Mas o bom momento durou pouco. A partir de 2022, já sob nova direção e um contexto político diferente, os números começaram a despencar", explica ele.

2022: prejuízo de R$ 808,8 milhões;



2023: prejuízo de R$ 633,5 milhões;



2024: prejuízo de R$ 2,59 bilhões;



1º semestre de 2025: prejuízo acumulado de R$ 4,3 bilhões, superando todo o ano anterior.



Ou seja, em menos de três anos, a estatal saiu de um ciclo de lucros recordes para um abismo financeiro que ameaça sua própria sobrevivência.

"Os Correios são o retrato de um país que se recusa a aprender com os próprios erros. Já provaram que podem ser eficientes quando geridos com técnica e responsabilidade. Mas, enquanto continuarem servindo de instrumento político, continuarão entregando, com atraso, apenas prejuízos", reforça.

EMPRÉSTIMO BILIONÁRIO

A empresa negocia com bancos o empréstimo de R$ 20 bilhões, com garantia do Tesouro Nacional, para custear as operações dos Correios e equilibrar financeiramente a instituição no biênio 2025-2026 e para gerar lucro a partir de 2027.

De janeiro a junho deste ano, os Correios registraram prejuízo de R$ 4,36 bilhões, enquanto no mesmo período de 2024, o déficit foi de R$ 1,3 bilhão.

Segundo o novo presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, que está no cargo há 21 dias, um dos fatores que contribuíram para as contas negativas foi a crescente concorrência no comércio eletrônico.

"A nossa empresa não se adaptou de forma ágil a uma nova realidade e isso fez com que a gente sofresse em termos de resultados, de geração de caixa e da operação em si. Então, nos últimos anos, o que vem acontecendo na empresa é que a perda de competitividade vem fazendo com que a gente tenha perda de receitas", admitiu Rondon.

De acordo com o presidente, o Postalis (fundo de pensão complementar dos funcionários dos Correios e um dos maiores do país) é um dos itens relevantes de despesas da empresa pública e é preciso negociar uma solução melhor do que a existente nos dias atuais.

A primeira fase do plano de reestruturação contém três grupos de medidas:

1. Corte de despesas operacionais e administrativas;

2. Busca pela diversificação de receitas, com recuperação da capacidade de geração de caixa;

3. Recuperação da liquidez da empresa, de modo a retomar sua competitividade e a garantir estabilidade na relação dos Correios com empregadas e empregados, clientes e fornecedores.

No primeiro bloco de medidas, a empresa adotará "ações competitivas", sendo elas: realização de um novo programa de demissões voluntárias (PDV), com um foco mais amplo; programa de desinvestimento de ativos da empresa que hoje não têm uso ótimo; renegociação de contratos com os maiores fornecedores da empresa.



Do ponto de vista da geração de receitas, que consiste no segundo bloco de medidas, os Correios estão fazendo um esforço de reaproximação com grandes clientes, ao mesmo tempo em que estudam experiências internacionais de atividades que possam ser acopladas à rede logística, sobretudo na área de serviços financeiros.

Essas medidas serão aprofundadas com as fases posteriores do Plano de Reestruturação, que dependem de a empresa retomar sua plena capacidade operacional e sua saúde financeira para começarem a surtir efeito. Por essa razão, a terceira medida é a busca por um aumento imediato na liquidez da empresa: a estatal buscará no mercado uma operação de crédito no valor de R$ 20 bilhões, para dar conta da necessidade de caixa de 2025 e 2026, prazo em que as demais medidas começarão a produzir resultados.

O modelo proposto é o de um consórcio de bancos, em que instituições financeiras atuam de maneira conjunta para ofertar o capital buscado, em termos compatíveis com o mercado de crédito de hoje.

"Estamos optando por uma operação que os Correios conseguem suportar, à luz dos resultados que esse pacote de reestruturação vai começar a produzir, com técnica e responsabilidade. O setor postal enfrenta desafios no mundo inteiro, mas o caminho é o mesmo em todos os países que conseguiram reagir: gestão e eficiência. O plano dá início a uma agenda de reequilíbrio, com medidas concretas, baseadas em transparência e governança”, afirmou o presidente da estatal, Emmanoel Rondon.

O aval do Conselho de Administração é o primeiro passo para o processo de negociação dessa operação, conforme as regras de governança das estatais brasileiras. A diretoria dos Correios continuará atenta a todas as oportunidades para tornar a operação mais competitiva do ponto de vista dos custos e mais eficaz pela perspectiva das receitas, de modo a entregar aquilo que a sociedade espera da empresa, de maneira responsável e sustentável.

"Ainda não se pode especular quanto aos detalhes dessa operação. Mas todas as sinalizações que temos recebido do mercado vão no sentido de que o programa de reestruturação que elaboramos assegura que a captação ocorrerá dentro dos interesses da empresa", destacou o executivo.

Os Correios seguem firmes no propósito de servir ao Brasil com excelência, conectando empresas e pessoas em todo o país, com disposição e capacidade para oferecer soluções que facilitem a vida da população.