Senai Park é inaugurado com missão de virar "berçário" de inovação e tecnologia em Pernambuco

O estado de Pernambuco ganhou, nesta segunda-feira (20), um centro de inovação e tecnologia que funcionará como um berçário para desenvolver projetos que impulsionem a produtividade da indústria da região e de todo o País. A estrutura montada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai-PE) foi batizada de Senai Park e está localizada na cidade do Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

"A inauguração do Senai Park coloca no nosso estado definitivamente no mapa da indústria do futuro. Nesse espaço, o amanhã chegou. Aqui projetos serão desenvolvidos, pesquisas serão aplicadas e sonhos se tornarão uma realidade. O Senai Park oferece uma verdadeira fábrica do futuro, um espaço de inovação instalado aqui em Suape que aproxima a pesquisa à aplicação prática, permitindo que ideias sejam transformadas em protótipos e produtos de mercado. Aqui soluções podem ser testadas em plantas piloto, reduzindo custos, riscos e acelerando processos de inovação. Estamos falando de um parque tecnológico com capacidade de atender diversos setores: automotivo, energia, geointeligência, químico, entre tantos outros", destacou Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) e do Conselho Regional do Senai-PE.

A instalação de 1,4 hectare – quase um campo de futebol e meio – é dividida em módulos e fica nos arredores de dois outros locais que são referência para o setor industrial nordestino: a refinaria da Petrobras Abreu e Lima e o Porto do Suape. “Este é um ciclo que se abre, confirmando a vocação de Suape de estar dentro daquilo que há de mais moderno. Um parque como esse, que tem como foco a transição energética, vai possibilitar que várias indústrias possam fazer pesquisa, prototipagem. Isso é o que nos coloca e nos mantém na vanguarda econômica e de transição energética, não só no Nordeste, mas no mundo”, destacou a governadora em exercício Priscila Krause.

Para o presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o projeto é reflexo do tipo de investimentos que vêm sendo feito no complexo portuário. “O Governo de Pernambuco tem um compromisso com a inovação e tem incentivado políticas públicas para formação profissional, inovação industrial e transição energética. O Senai Park será o elo entre o saber e o fazer, e essa parceria com Suape reflete um modelo moderno de desenvolvimento”, afirmou Armando Monteiro Bisneto.

O espaço servirá para que indústrias possam montar as chamadas plantas-piloto, que funcionarão como ambiente de testes para o desenvolvimento de produtos e tecnologias. É como se fossem minifábricas, de forma que seja mais fácil testar e avaliar soluções, procedimentos e inovações.

De acordo com o diretor de Inovação e Tecnologia do Senai-PE, Oziel Alves, o objetivo é fornecer aos industriais caminhos. “O grande propósito é desenvolver novas tecnologias, colocá-las no mercado, levar para um cenário real industrial, para que possamos efetivamente mostrar essas tecnologias em operação. Temos como objetivo adaptar o que está funcionando globalmente em outros estados, em outros países, mas trazer isso para uma realidade regional, conectando a nossa indústria regional diretamente na sua necessidade e transformar isso em novos negócios, em novas tecnologias", descreveu.

"O Senai Park traz um conjunto de elementos e competência para o nosso estado, seja em competências intelectuais e de infraestrutura tecnológica que é tão importante para que a indústria consiga colocar as novas tecnologias e os novos produtos em funcionamento. Com isso, o nosso grande objetivo é acelerar a adoção tecnológica e fazer com que a nossa indústria se prepare para o futuro, introduzindo as novas tecnologias digitais para que consigamos ser mais eficientes e mais produtivos", complementou Oziel Alves.

Indústria 4.0



A indústria do futuro, também conhecida como indústria 4.0, é a que utiliza tecnologias digitais como inteligência artificial (IA), internet industrial das coisas, gêmeos digitais (réplica virtual de um objeto ou sistema), manufatura aditiva (impressora 3D) e realidade aumentada.

A diretora regional do Senai, Camila Barreto, aponta que o centro de inovação é um elemento de integração de empresas, universidades e institutos de pesquisa “em torno de soluções para desafios concretos da indústria”.

Senai Park é inaugurado com missão de virar "berçário" de inovação e tecnologia em Pernambuco - Senai-PE / divulgação

Os industriais poderão também fazer visitas virtuais para acompanhar o desenvolvimento das inovações. Ferramentas de inteligência artificial (IA) acompanharão os processos.

Além de criar produtos e tecnologias, o espaço será voltado para “tropicalizar” técnicas estrangeiras, ou seja, adaptá-las ao ambiente das fábricas nacionais.

O Senai Park poderá ser acessado por empresas de fora de Pernambuco. Para Oziel Alves, mesmo que a indústria não seja pernambucana, aumenta a chance de novos negócios na região.

Projetos de R$ 100 milhões



O espaço de inovação já conta com dois projetos contratados que somam R$ 100 milhões em investimentos, ambos relacionados à transição energética. "Nós já temos aqui, para iniciar agora a montagem, mais de sete projetos que vão começar a rodar. Já são mais de 15 empresas parceiras. Temos investido entre a infraestrutura que está aqui montada, as tecnologias e os projetos que serão implantados, mais de R$ 100 milhões, sendo que já estamos em prospecção de mais. Não vamos parar nesses projetos vamos continuar captando outros novos projetos", garantiu Camila Barreto, diretora regional do Senai-PE.

Um dos projetos tem como objeto desenvolver a cadeia do hidrogênio verde, um combustível limpo. O segundo trata de produção de baterias de lítio, essenciais para a crescente frota de carros híbridos e elétricos.

Há a expectativa de captar mais R$ 200 milhões em outros desenvolvimentos. Um desenvolverá sistema de radar para frenagem automática de veículos. Outro, com a petroleira multinacional americana ExxonMobil, envolve drones com funções específicas em plataformas de petróleo em alto-mar.

Com o desenvolvimento de tecnologias no Senai Park, as indústrias participam de uma espécie de divisão de riscos, uma vez que não assumem sozinhas todo o processo de inovação, uma vez que já encontram um “berçário” estruturado.

Investimento se multiplica

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, classifica o Senai como “o grande pesquisador de tecnologia que nós temos hoje no Brasil”.

Ele ressalta o fato de o centro de inovação ser vizinho ao Porto de Suape, um complexo industrial com 90 empresas em operação. “Essa quantidade de colaboradores é um ambiente perfeito para estarmos aqui fazendo desenvolvimento tecnológico, porque ao nosso redor temos uma diversidade muito grande de indústria”, avalia.

A diretora regional, Camila Barreto, citou um estudo do Instituto Fraunhofer, maior organização de pesquisa aplicada da Europa, sobre o efeito multiplicador do investimento em inovação na economia. “A cada R$ 1 colocado em projetos que buscam a inovação dentro do Senai, devolve R$ 18 para a economia”, frisou.

O Senai, que também atuará na qualificação de mão de obra, faz parte do Sistema S, entidades mantidas por contribuições de empresas e voltadas para a qualificação profissional e a assistência social.