Senai faz sua maior aposta no suporte a indústria inaugurando plataforma que custou R$ 100 milhões de grandes empresas e mira chegar a R$ mais 200 milhões

Na conversa que teve ontem com a jornalista Natália Ribeiro, no Debate da Rádio Jornal, o Gerente de Inovação e Tecnologia do Sebrae -PE, Phillip Mendonça disse ao falar das expectativas com a inauguração do Senai Park, construído dentro do Complexo Portuário de Suape, é criar um grande ecossistema de inovação, cujo objetivo é proporcionar mais ainda a indústria local, amparado pela inovação em dois grandes vetores, né, da transformação digital e da transição energética.



O objetivo central, disse o executivo, é produzir produtos, novos negócios de alto valor agregado. Então, a gente precisa modernizar a nossa indústria e para isso tem uma série de ações como a tropicalização tecnológica. A proposta é que a inovação de fato faça mudar os nossos modelos produtivos, nossos negócios. Então o grande diferencial da plataforma Senai Park é ver o que existe hoje de portfólio tecnológico e tentar a partir disso modificar rapidamente a indústria local com transbordamentos aí a nível nacional.



Empresas grandes



A afirmação de Phillip Mendonça faz sentido pelo que empresas de grande porte já colocaram no empreendimento, cerca de R$ 100 milhões e porque a direção do projeto trabalha na captação de mais R$ 200 milhões de modo a construir em Suape um novo complexo de geração de Pesquisa e Desenvolvimento capaz de dar suporte a uma indústria que ainda está em criação.



Ele chama a atenção para o fato de que ao analisar os novos modelos de negócios da indústria o Senai tem percebido que esses ciclos evolutivos têm sido cada vez mais curtos e que temos agora uma velocidade muito mais acelerada e quem não conseguir captar esse movimento tende a ficar um para trás. E que as empresas que não se organizarem, que não tiverem sintonia com o modelo econômico de desenvolvimento tendem a perder competitividade. O que o Senai Park vai trabalhar é nesse novo cenário.



Antenógenes Simões - Gerente-Geral da Superintendência do BNB em Pernambuco. - RADIO JORNAL

Investimentos altos



O projeto do Senai Park foi concebido dentro de um conceito de fazer investimento para aquisição de conhecimento que permite ao Brasil pensar em produzir novos produtos com maior valor agregado, entrar no grupo de países que estão além das fronteiras do conhecimento e, portanto, conseguir entrar no circuito de alta intensidade tecnológica.



Segundo Phillip Mendonça, se fala em tropicalização, o que se está fazendo é ter referência ao uso de tecnologias que não estão dominadas pelo Brasil. Entretanto, precisam ser adaptadas às realidades locais, considerando, por exemplo, o nosso clima, o nosso mercado. O que vamos tentar é trazer o que está posto e tentar deixar uma linguagem mais doméstica local, regional, talvez até nacional.



Íon de lítio



De forma prática, isso quer dizer que dois grandes projetos como é a fábrica inteligente de produção de baterias de íon de lítio, que de partida, vai trabalhar mirando um ganho na nacionalização desse tipo de produto. Só que a proposta do Senai Park é de desenvolver novas tecnologias de fábricas inteligentes e adaptáveis.

Não se trata de pesquisa acadêmica. O objetivo é desenvolver ou criar novos negócios. Naturalmente amparado pela inovação e maturidade tecnológica que não raro precisa de algum pequeno ajuste de modo a estar disponível talvez em dois ou três anos e graças ao trabalho do Senai Park conseguir colocá-la no mercado. É uma nova abordagem de suporte e apoio ao setor industrial que está aberto a novas demandas.



Banco do Nordeste



A conversa com Natália Ribeiro que teve a participação do gerente-geral da Superintendência do BNB em Pernambuco, Antenógenes Simões abordou a questão da presença da instituição no fomento a produção de energia limpa segmento onde o Banco do Nordeste já investiu R$ 40 bilhões no financiamento de dezenas de parques solar e eólicos que agora se veem com dificuldades de colocar sua produção devido ao excesso de energia gerada pela chamada microgeração distribuída.



Antenógenes Simões disse que, apesar do BNB ter se cercado de todas as garantias contratuais, a questão está no radar do banco em função da repercussão que isso traz ao setor.

Ele disse que esse cenário pode ser uma oportunidade para a instituição se integrar ao projeto do Senai Park no sentido de observar como o complexo poderá ajudar no desenvolvimento de soluções de armazenamento de energia, o que pode ser uma oportunidade de negócios.



Suape recebeu eletrolizador para ser uso nos projetos do Senai Park e começou a operar para empresas. - Divulgação

Oportunidades



A questão do armazenamento de energia gerada por parques solares e eólicos vem sendo abordada por vários segmentos e, segundo o gerente-geral da Superintendência do BNB em Pernambuco, pode levar a instituição a se juntar ao Senai Park na busca de soluções brasileiras que possam ser validadas e usadas por empresas brasileiras que construíram parque no Nordeste.



Segundo o executivo do BNB, a instituição tem uma postura de muita proximidade. O setor financeiro hoje é muito tecnológico. A gente sabe que o projeto, principalmente quando é de longo prazo, tem uma série de possíveis incertezas. E na questão do armazenamento o banco vai se propor a ajudar a encontrar novas soluções.



Uso de terras raras em debate pelo Brasil. - Divulgação

Os minerais críticos no Congresso



No meio do debate sobre o potencial brasileiro no setor de terras raras e outros minerais críticos para o desenvolvimento tecnológico, ao menos dois projetos já tramitam no Congresso abordando o tema. O PL 2.780/2024 propõe a instituição de uma política nacional que regule a exploração e a pesquisa desses insumos, intitulada Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE). Também propõe a criação do Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos, vinculado ao Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM).



Os minerais críticos são essenciais para o desenvolvimento tecnológico nos setores de transição energética, equipamentos de defesa e indústrias, como o lítio, o cobalto, o nióbio e os Elementos de Terras Raras (ETRs) — grupo de 17 elementos cruciais para semicondutores e produtos eletrônicos.

O PL também propõe a criação de um Fundo de Investimento em Minerais Críticos, sob responsabilidade do BNDES, e a criação de uma estatal para a exploração de minerais críticos do Brasil, a Empresa Brasileira de Planejamento Mineral e Tecnologias Críticas, a EBMinerals. Os países mais ricos em minerais críticos são China, Brasil, Índia, Austrália e Rússia.



Fora do Brasil



A Tramontina inaugurou sua primeira loja no mundo voltada exclusivamente para ferramentas - a T tools fica em Bogotá, na Colômbia. A T tools combina showroom, consultoria técnica, demonstrações ao vivo e lançamentos exclusivos, proporcionando uma experiência completa para quem busca qualidade, inovação e durabilidade.



Turismo do Rio Grande do Norte. - Divulgação

Turismo no RN



O Rio Grande do Norte registrou em 2024 sua maior receita turística, chegando a R$ 11,3 bilhões, segundo estudo inédito do Instituto Fecomércio RN, apresentado nesta quinta-feira (16) durante o Encontro do Projeto Vai Turismo, no Hotel-Escola Barreira Roxa.

O levantamento revela, por exemplo, que o turismo potiguar cresceu 57,4% no pós-pandemia, desempenho superior à média nacional e que posiciona o estado como o 2º do Nordeste e o 4º do país em participação do turismo na economia (6,62%).



Na capital Natal, o desempenho alcançou R$ 6,6 bilhões em receita turística em 2024 — recorde histórico — e concentra 58,14% da arrecadação estadual. A cidade reúne cerca de 19,8 mil empregos formais diretos ligados ao turismo e é a capital do Nordeste onde o setor tem maior peso na economia local (11,84%).



Cais José Estelita



O projeto Novo Cais Estelita recebe neste domingo evento da TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. A etapa no Recife da Santander Track&Field Run Series vai ocorrer neste domingo, dia 19 de outubro, com percursos de 5 km, 10 km e 15 km. A primeira largada está prevista para as 5h na Av. Eng. José Estelita, nº 862, bairro de São José.



Vivix na Casacor



A Vivix Vidros Planos, empresa do Grupo Cornélio Brennand, está presente em 22 ambientes na CASACOR Pernambuco; a Vivix apresenta seus espelhos livres de metais pesados, da linha VIvix Spelia, demonstrando como a indústria une tecnologia de ponta a uma forte preocupação ambiental em sua produção.



Remédio de plano



As mudanças regulatórias como a aprovação da Lei 14.307, de 2022, que acelerou o processo de incorporação de tecnologias ao chamado Rol do ANS entre 2022 e 2024, provocaram o crescimento das despesas das operadoras de planos de saúde com medicamentos que chegaram a R$ 22,6 bilhões, o que equivale a 10,2% das despesas assistenciais da saúde suplementar. Esse porcentual era de 7,3% em 2019 e, desde então, o valor acumulado chega a R$ 90,6 bilhões.

Recifitness

De hoje até domingo acontece no Pernambuco Centro de Convenções (CECON) a Recifitness 2025 — o maior evento do setor no Norte e Nordeste. O evento das 10h às 20h deve reunir mais de 10 mil visitantes, incluindo profissionais da área, influenciadores, empresários e o público apaixonado por qualidade de vida. A programação reúne palestras com grandes nomes do fitness e da nutrição, batalhas esportivas, rodadas de negócios e uma área exclusiva para demonstrações de maquinários de academias.



Governo do Maranhão anuncia o primeiro Festival Ilha do Reggae,.jpeg - Divulgação

Jamaica Brasileira



O Maranhão vai tremer ao som do reggae. O Governo do Estado anunciou a realização do Festival Ilha do Reggae 2025, o primeiro grande evento dedicado ao gênero musical que tornou São Luís conhecida como a “Jamaica Brasileira”. O festival acontecerá nos dias 22 e 23 de novembro, na Arena Jamaica Brasileira.



Hub de Dados



A Fecomércio-PE aproveita a programação do Rec’n’play para lançar, nesta sexta-feira (17), o Portal do Hub de Dados do Comércio. Será no Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac (ICT Senac), às 11h15. O site foi desenvolvido pelo Sistema Fecomércio-PE para fortalecer a gestão empresarial e a tomada de decisões no setor de comércio de bens, serviços e turismo.

O Hub de Dados do Comércio é uma plataforma de inovação que busca transformar o acesso a dados em aplicação de soluções no setor do comércio de bens, serviços e turismo no Estado.



Congresso IBEF-PE

Na próxima sexta-feira (24) o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF-PE recebe os economistas Eduardo Giannetti e Joaquim Levy num encontro no Mirante do Paço por ocasião do Congresso Nacional de Executivos de Finanças. O evento terá um painel sobre o impacto da transformação digital e da IA no cuidado com a saúde com Ubiratan Marques – Presidente da ANSERJUFE e o CEO e fundador da MV, Paulo Magnus.