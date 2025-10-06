JC Educação: alunos da rede pública treinam fluência em inglês com IA; Senai Pernambuco e Jala University oferecem bolsas de estudo e pesquisa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

JC Educação é a seção do JC que traz novidades, tendências e iniciativas que transformam o ensino, na versão Premium e na coluna Enem e Educação

Clique aqui e escute a matéria

O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

A seção é um desdobramento da coluna Enem e Educação, assinada por Mirella Araújo, sendo publicada tanto no Portal JCPE quanto na versão diária do Jornal do Commercio.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Alunos da rede pública de Pernambuco treinam fluência em inglês com IA

A plataforma Jinso Labs, desenvolvida por ex-alunos de Harvard, utiliza inteligência artificial para aprimorar a escrita e a fluência oral no ensino de inglês por meio do WhatsApp. O lançamento oficial ocorre nesta quarta-feira (8).

A startup de EdTech (tecnologia educacional) oferece um “tutor” virtual capaz de conversar com o aluno por voz ou chat, corrigir gramática e pronúncia em tempo real, além de propor cenários realistas de uso do idioma — desde inglês para negócios até inglês técnico. De acordo com a empresa, Pernambuco foi pioneiro no país na adoção da ferramenta, implementando-a junto aos estudantes do Programa Ganhe o Mundo.

Segundo Daniel Villanova, head de operações da Jinso no Brasil, a escolha do WhatsApp como plataforma não foi casual. “Com mais de 147 milhões de usuários no Brasil, o aplicativo elimina barreiras tecnológicas e sociais, permitindo que qualquer pessoa com um smartphone básico tenha acesso a um ensino de inglês de padrão internacional”, destaca. Ele acrescenta que o uso do aplicativo facilita o acesso por não exigir downloads adicionais, cadastros complexos ou equipamentos especiais.

A tecnologia também foi implementada para alunos do Programa Recife no Mundo, da rede municipal do Recife, que se preparam para o intercâmbio em julho de 2026. Além do setor público, a plataforma vem sendo rapidamente adotada pela iniciativa privada — a exemplo do curso ABA English Education, que incorporou a solução às suas atividades de ensino.

Imagem ilustrativa de um celular com o aplicativo WhatsApp! - Reprodução/ iStock

SENAI Pernambuco abre inscrições para bolsas em Indústria Digital

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco (SENAI-PE) abriu inscrições para o Programa de Desenvolvimento de Competências em Indústria Digital, que oferece 12 bolsas de pesquisa voltadas à formação de profissionais em áreas estratégicas da Indústria 4.0.

As oportunidades estão distribuídas em três eixos temáticos: Automação e Interoperabilidade, Engenharia de Dados e Analytics Industrial e Inteligência Artificial Industrial, com quatro bolsistas por eixo.

As bolsas variam de R$ 2 mil a R$ 6 mil, conforme a modalidade e o nível de experiência exigido. Podem se candidatar estudantes de graduação, profissionais de nível técnico e superior, além de mestres com experiência comprovada em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

O programa terá duração de oito meses, com carga horária de 20 horas semanais, em modelo híbrido — sendo ao menos metade cumprida presencialmente na unidade de Santo Amaro, no Recife.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente online, entre 1º e 15 de outubro de 2025. O processo seletivo inclui análise documental, submissão de projeto experimental e entrevista técnica. A nota mínima para aprovação é 7,0. Ao final do programa, os bolsistas poderão ser indicados para integrar o quadro do SENAI Pernambuco ou formar parte de um cadastro de reserva válido por até seis meses.

Jala University abre inscrições para bolsas integrais em Engenharia de Software

A Jala University, instituição norte-americana com sede no Havaí e presença em países da América Latina, está com inscrições abertas para a sétima turma do curso de Engenharia de Software, com início previsto para janeiro de 2026.

São 55 bolsas integrais voltadas a candidatos de todas as regiões do Brasil. O processo seletivo avalia perfil vocacional, raciocínio lógico, desempenho em um curso introdutório e participação em entrevistas. As inscrições podem ser realizadas pelo link https://jala-u.info/Pt_pre-e26.

Totalmente online, a formação soma 7.260 horas e reúne estudantes de diversos países da América Latina. O curso inclui inglês aplicado à tecnologia, aulas ao vivo com professores que também atuam no setor e um estágio supervisionado que aproxima os alunos do ambiente corporativo. Atualmente, mais de 900 estudantes latino-americanos participam do programa.

A iniciativa surge em um contexto de escassez de profissionais de tecnologia no Brasil — o país iniciou 2025 com um déficit estimado de 500 mil profissionais de TI, segundo a Brasscom.

Saiba como se inscrever na newsletter JC