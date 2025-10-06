JC Educação: alunos da rede pública treinam fluência em inglês com IA; Senai Pernambuco e Jala University oferecem bolsas de estudo e pesquisa

Alunos da rede pública de Pernambuco treinam fluência em inglês com IA
A plataforma Jinso Labs, desenvolvida por ex-alunos de Harvard, utiliza inteligência artificial para aprimorar a escrita e a fluência oral no ensino de inglês por meio do WhatsApp. O lançamento oficial ocorre nesta quarta-feira (8).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A startup de EdTech (tecnologia educacional) oferece um “tutor” virtual capaz de conversar com o aluno por voz ou chat, corrigir gramática e pronúncia em tempo real, além de propor cenários realistas de uso do idioma — desde inglês para negócios até inglês técnico. De acordo com a empresa, Pernambuco foi pioneiro no país na adoção da ferramenta, implementando-a junto aos estudantes do Programa Ganhe o Mundo.
Segundo Daniel Villanova, head de operações da Jinso no Brasil, a escolha do WhatsApp como plataforma não foi casual. “Com mais de 147 milhões de usuários no Brasil, o aplicativo elimina barreiras tecnológicas e sociais, permitindo que qualquer pessoa com um smartphone básico tenha acesso a um ensino de inglês de padrão internacional”, destaca. Ele acrescenta que o uso do aplicativo facilita o acesso por não exigir downloads adicionais, cadastros complexos ou equipamentos especiais.
A tecnologia também foi implementada para alunos do Programa Recife no Mundo, da rede municipal do Recife, que se preparam para o intercâmbio em julho de 2026. Além do setor público, a plataforma vem sendo rapidamente adotada pela iniciativa privada — a exemplo do curso ABA English Education, que incorporou a solução às suas atividades de ensino.
SENAI Pernambuco abre inscrições para bolsas em Indústria Digital
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco (SENAI-PE) abriu inscrições para o Programa de Desenvolvimento de Competências em Indústria Digital, que oferece 12 bolsas de pesquisa voltadas à formação de profissionais em áreas estratégicas da Indústria 4.0.
As oportunidades estão distribuídas em três eixos temáticos: Automação e Interoperabilidade, Engenharia de Dados e Analytics Industrial e Inteligência Artificial Industrial, com quatro bolsistas por eixo.
As bolsas variam de R$ 2 mil a R$ 6 mil, conforme a modalidade e o nível de experiência exigido. Podem se candidatar estudantes de graduação, profissionais de nível técnico e superior, além de mestres com experiência comprovada em pesquisa, desenvolvimento e inovação.
O programa terá duração de oito meses, com carga horária de 20 horas semanais, em modelo híbrido — sendo ao menos metade cumprida presencialmente na unidade de Santo Amaro, no Recife.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente online, entre 1º e 15 de outubro de 2025. O processo seletivo inclui análise documental, submissão de projeto experimental e entrevista técnica. A nota mínima para aprovação é 7,0. Ao final do programa, os bolsistas poderão ser indicados para integrar o quadro do SENAI Pernambuco ou formar parte de um cadastro de reserva válido por até seis meses.
Jala University abre inscrições para bolsas integrais em Engenharia de Software
A Jala University, instituição norte-americana com sede no Havaí e presença em países da América Latina, está com inscrições abertas para a sétima turma do curso de Engenharia de Software, com início previsto para janeiro de 2026.
São 55 bolsas integrais voltadas a candidatos de todas as regiões do Brasil. O processo seletivo avalia perfil vocacional, raciocínio lógico, desempenho em um curso introdutório e participação em entrevistas. As inscrições podem ser realizadas pelo link https://jala-u.info/Pt_pre-e26.
Totalmente online, a formação soma 7.260 horas e reúne estudantes de diversos países da América Latina. O curso inclui inglês aplicado à tecnologia, aulas ao vivo com professores que também atuam no setor e um estágio supervisionado que aproxima os alunos do ambiente corporativo. Atualmente, mais de 900 estudantes latino-americanos participam do programa.
A iniciativa surge em um contexto de escassez de profissionais de tecnologia no Brasil — o país iniciou 2025 com um déficit estimado de 500 mil profissionais de TI, segundo a Brasscom.