4 produtos de skincare baratinhos e essenciais que não podem faltar na sua rotina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça produtos de skincare essenciais que não podem faltar na sua rotina e descubra como cuidar da pele todos os dias com praticidade e resultados.

Clique aqui e escute a matéria

Cuidar da pele ficou cada vez mais democrático e, ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa montar uma prateleira cheia de cosméticos caros para ter resultados visíveis.

Uma rotina bem feita depende de escolhas inteligentes, consistência e produtos que funcionem para todos os tipos de pele.

E a verdade é que existem itens acessíveis, facilmente encontrados em farmácias, que entregam exatamente aquilo que prometem: hidratação, proteção, limpeza e equilíbrio.

Se você está começando no skincare ou quer simplificar a rotina sem abrir mão de eficiência, alguns produtos são considerados “fundamentais” pelos dermatologistas.

Eles cuidam das necessidades básicas da pele, ajudam a prevenir danos futuros e deixam o rosto com aparência mais saudável no dia a dia.

4 produtos baratinhos indispensáveis para sua rotina de skincare

Algumas práticas no skincare caseiro podem prejudicar mais do que ajudar à pele - Freepik

1. Gel de limpeza facial

O gel de limpeza é o primeiro passo de qualquer rotina de skincare, porque remove sujeira, oleosidade, resíduos de maquiagem e poluição acumulados ao longo do dia.

Mesmo sendo um produto simples, ele faz uma diferença enorme no aspecto geral da pele: ajuda a controlar cravos, previne espinhas e melhora a textura.

LEIA TAMBÉM: 7 dicas de ouro para ter cabelos mais saudáveis em 2025

Os mais acessíveis costumam ter fórmulas suaves, que limpam sem ressecar. Isso é essencial, porque quando a pele perde água demais, algo comum em produtos super adstringentes, ela produz ainda mais óleo para compensar.

Por isso, vale buscar opções com ingredientes como glicerina, niacinamida e aloe vera, que limpam e hidratam ao mesmo tempo. Usar o gel de limpeza duas vezes ao dia já garante uma base sólida para todas as etapas seguintes.

2. Hidratante facial leve

Muita gente acha que hidratante deixa a pele oleosa, mas hoje as versões em gel ou textura cremosa leve são perfeitas até para quem sofre com brilho excessivo.

E o melhor: as versões baratinhas funcionam muito bem, porque focam no essencial, repor água e fortalecer a barreira de proteção da pele.

Quando a pele está hidratada, tudo melhora: a maquiagem assenta melhor, a textura fica mais uniforme, a oleosidade excessiva diminui e até a sensibilidade reduz.

Ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e pantenol são comuns em hidratantes acessíveis e entregam muita performance. A hidratação diária é o que mantém o rosto com viço natural e sensação de saúde, mesmo nos dias mais corridos.

3. Protetor solar FPS 30 ou 50

Se existe um produto que simplesmente não dá para pular, é o protetor solar. Ele é o maior aliado da saúde da pele: previne manchas, rugas, flacidez, queimaduras e até câncer de pele.

E, felizmente, as opções baratinhas evoluíram muito nos últimos anos, com textura mais leve, toque seco e acabamento confortável.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas para recuperar seu cabelo depois de um corte químico

O protetor deve ser usado todos os dias, inclusive dentro de casa, porque a luz artificial e as telas também impactam o envelhecimento.

As versões econômicas geralmente têm fórmulas mais adaptadas à pele brasileira, com rápida absorção e boa fixação, evitando aquele aspecto esbranquiçado. Um detalhe importante: reaplicar ao longo do dia faz toda a diferença para manter a proteção funcionando.

4. Água micelar

A água micelar é um daqueles produtos que parecem simples, mas entregam muito. Ela funciona como demaquilante, tônico e limpador suave, tudo ao mesmo tempo.

É ideal para quem gosta de praticidade ou tem a pele sensível, já que não exige enxágue e geralmente não provoca ardência. As micelas presentes na fórmula são partículas que “puxam” resíduos, oleosidade e impurezas sem agredir a pele.

Além disso, a água micelar pode ser usada tanto de manhã quanto à noite, antes da maquiagem, para remover máscara de cílios ou até para dar um frescor no meio do dia.

É um produto baratinho, versátil e que deixa a pele mais equilibrada e preparada para os outros passos da rotina.



VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!

