fechar
Perfume | Notícia

4 perfumes do Boticário melhores que importados com fixação de luxo

Conheça os perfumes do Boticário que entregam fixação de luxo e superam até muitos importados, com fragrâncias marcantes e elegantes!

Por Eduarda Barreto Publicado em 15/11/2025 às 8:44
Imagem de mulher elegante passando o perfume "Floratta Red Passion", O Boticário.
Imagem de mulher elegante passando o perfume "Floratta Red Passion", O Boticário. - Divulgação/O Boticário

Clique aqui e escute a matéria

O Boticário vem surpreendendo cada vez mais com fragrâncias que entregam sofisticação, assinatura olfativa marcante e performance de alto nível.

Alguns perfumes nacionais evoluíram tanto em fixação, projeção e construção aromática que conseguem, sem esforço, competir com grandes clássicos internacionais.

Por isso, selecionamos 4 perfumes do Boticário que não só parecem importados, mas superam muitos deles, especialmente na durabilidade. Todos têm aquele ar de perfume “caro”, com presença, personalidade e acabamento refinado.

4 perfumes do Boticário com fixação de importados de grife 

1. Her Code Clímax

O Her Code Clímax é aquele perfume que preenche o ambiente e deixa rastro. Ele combina acordes doces com flores opulentas e um fundo ambarado quente, criando uma fragrância envolvente e extremamente moderna.

A baunilha aparece de forma cremosa e adulta, acompanhada por um floral mais encorpado, que garante profundidade e uma sensação de perfume pensado em camadas.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes bons e baratos do Boticário para usar nos dias quentes sem erro

Essa estrutura faz com que o perfume evolua de forma luxuosa na pele, com transições suaves entre notas e uma intensidade que lembra facilmente fragrâncias gourmands importadas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além disso, o desempenho impressiona: fixa por muitas horas e mantém uma projeção marcante, sendo ideal para quem gosta de perfumes noturnos, sensuais e com presença real.

2. Elysée

O Elysée é um perfume para quem gosta de aromas sofisticados, intensos e com personalidade. Sua base chypre floral entrega um ar clássico de perfumaria fina, com destaque para o patchouli, que dá profundidade, elegância e um quê de perfume “de assinatura”.

As flores aparecem aveludadas, com bastante presença, abrindo espaço para um fundo ambarado que traz calor e um brilho dourado ao aroma.

Leia Também

O que impressiona no Elysée é a forma como ele se comporta na pele, é um perfume que evolui lentamente, revelando nuances ao longo do dia, como acontece com fragrâncias de marcas francesas.

Isso aliado à alta fixação, que chega facilmente a longas horas, faz dele uma opção luxuosa, imponente e com presença marcante.

3. Lily

O Lily é um dos florais mais sofisticados do Boticário e se destaca pelo processo artesanal de enfleurage, técnica tradicional usada na perfumaria francesa para extrair o óleo essencial das flores sem perder sua delicadeza natural.

O resultado é um perfume que parece realmente construído a partir de pétalas frescas, com aroma limpo, elegante e muito feminino.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes elegantes do Boticário para usar no trabalho sem erro

Na pele, o Lily entrega um floral cremoso e harmônico, que se mantém estável por muitas horas sem perder frescor. Sua evolução suave dá a sensação de perfume de alto padrão, feito com cuidado e refinamento.

Ele traz uma combinação equilibrada de delicadeza com presença, aquele tipo de fragrância que passa a impressão de elegância espontânea e personalidade sutil, com fixação que surpreende pela longa duração.

4. Floratta Red Passion

O Floratta Red Passion é a versão mais intensa da linha Floratta e entrega um floral amadeirado robusto, moderno e cheio de energia.

Aqui, as notas florais não são suaves nem tímidas, elas aparecem estruturadas, vibrantes e acompanhadas de um fundo amadeirado que confere profundidade e um ar mais sofisticado ao perfume.

Leia Também

Ele funciona bem tanto durante o dia quanto à noite e tem uma performance que impressiona para sua faixa de preço.

Além de fixar por muitas horas, o Red Passion projeta de forma consistente, lembrando muito perfumes importados que equilibram o floral intenso com base amadeirada envolvente.

VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!

Leia também

A Boiadeira: Avon lança primeira coleção de maquiagem assinada por Ana Castela
Beleza

A Boiadeira: Avon lança primeira coleção de maquiagem assinada por Ana Castela
O Boticário lança protetor solar com tecnologia 'antiderretimento' e defesa contra luz azul
lançamento

O Boticário lança protetor solar com tecnologia 'antiderretimento' e defesa contra luz azul

Compartilhe

Tags