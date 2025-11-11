A Boiadeira: Avon lança primeira coleção de maquiagem assinada por Ana Castela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantora sertaneja estreia nova linha de maquiagem em colaboração com a Avon; conheça os protudos de "A Boiadeira by Ana Castela" e veja preços

A Avon oficializou a parceira com a cantora Ana Castela, com o lançamento da primeira linha da maquiagem assinada pela artista.

Chamada de "A Boiadeira by Ana Castela", a linha será edição limitada, composta por quatro itens indispensáveis para a própria cantora, sendo eles:

Gloss labial holográfico com case de silicone que pode ser usado como chaveiro, além de contar com um pingente exclusivo inspirado no universo country, um blush cremoso preto que se adapta ao pH da pele, revelando um tom rosado exclusivo em cada pessoa, uma paleta de sombras com 4 tons, matte e metalizados, e uma caneta delineadora preta de alta precisão com duração de até 24 horas.

Com a identidade visual inspirada na sertaneja, as embalagens foram inspiradas em suas tatuagens mais emblemáticas, que representam força, liberdade e autenticidade.

“Lançar minha primeira linha de maquiagem é a realização de um sonho. Para mim, a maquiagem é uma forma de expressar quem eu sou, é sobre identidade. Eu participei de todo o processo de criação com a Avon - desde o conceito, embalagem… é a minha essência em forma de make”, afirmou a cantora.

A coleção está disponível a partir desta terça-feira (11), no site da Avon ou por meio de consultoras de beleza da marca.

Conheça os produtos:

Avon Gloss Labial “A Boiadeira by Ana Castela” - R$69,90



Avon Blush Facial “A Boiadeira by Ana Castela” - R$69,90

Imagem da linha "A Boiadeira by Ana Castela" - Divulgação/Avon

Avon Paleta de sombra “A Boiadeira by Ana Castela” - R$79,90



Caneta Delineadora Avon Power Stay “A Boiadeira by Ana Castela” - R$55,90