24º Festival Recife do Teatro Nacional chega na cidade com 24 espetáculos em novembro
De 20 a 30 de novembro, o evento gratuito ocupará teatros e espaços públicos do Recife com montagens locais e nacionais, oficinas e debates
O Recife se prepara para viver dez dias dedicados à arte cênica com a chegada do 24º Festival Recife do Teatro Nacional, que acontece de 20 a 30 de novembro. Promovido pela Prefeitura do Recife, o evento tem entrada gratuita e reunirá 24 espetáculos, sendo 16 inéditos na capital, além de oficinas, performances e debates.
O tema desta edição, “Vozes Femininas - Histórias que ressoam”, destaca o protagonismo das mulheres nas artes cênicas. Grandes nomes do teatro brasileiro subirão aos palcos recifenses, como Andréa Beltrão, Ana Beatriz Nogueira e Virginia Cavendish, em montagens que exploram temas de resistência, afeto e poder.
Entre os destaques estão “Lady Tempestade” (RJ), com Andréa Beltrão; “Tudo que Eu Queria te Dizer” (RJ), com Ana Beatriz Nogueira; e “Mary Stuart” (SP), estrelado por Virginia Cavendish. O público também poderá conferir produções locais, como o infantil “Helô em Busca do Baobá Sagrado”, e as estreias “Não se Conta o Tempo da Paixão” e “Sobre os Ombros de Bárbara”, homenageando Auriceia Fraga e Augusta Ferraz, veteranas do teatro pernambucano.
A programação ocupará teatros, parques e ruas, entre eles o Santa Isabel, o Teatro do Parque, o Hermilo Borba Filho e o Luiz Mendonça, além de espaços ao ar livre como a Rua da Aurora, o Parque da Macaxeira e o Parque da Tamarineira.
O festival também trará montagens inéditas no Nordeste, como “Das que Ousaram Desobedecer” (CE), “Ella” (AM), “A Mulher Bala” (SP) e “Zona Lésbica” (RJ), reforçando a pluralidade de olhares femininos sobre o corpo, o amor e a luta social.
No eixo formativo, o OFFRec promoverá debates e oficinas gratuitas com temas que vão do sagrado feminino à dramaturgia contemporânea. As inscrições podem ser feitas pelo perfil @culturadorecife no Instagram.
Veja a programação completa:
- DIA 20 (QUINTA-FEIRA)
20h - Abertura + “Lady Tempestade”, com Andréa Beltrão (RJ)
No Teatro de Santa Isabel
Com Libras
- DIA 21 (SEXTA-FEIRA)
19h - Abertura de processo “Não se Conta o Tempo da Paixão”, com Auricéia Fraga (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
Com Libras
20h - “Lady Tempestade”, com Andréa Beltrão (RJ)
No Teatro de Santa Isabel
Com Libras
- DIA 22 (SÁBADO)
16h - “Helô em Busca do Baobá Sagrado”, com Agrinez Melo, Cecília Chá, Ester Soares, Fábio Henrique e Talles Ribeiro (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
16h30 - “On Veut / A Gente Quer”, com Guaraci Rios, Rodrigo Herminio, Anna Batista, Maria Pepe, Ana Carolina dos Santos, Lucas Vinicius Silva de Lima (FR/PE)
No Bairro do Recife
Com Libras
16h30 - “Corteja Paulo Freire”, da Cia do Tijolo (SP), com Dinho Lima Flor, Rodrigo Mercadante, Karen Menatti, Artur Mattar, Odilia Nunes, Danilo Nonato, Jaque da Silva, Vanessa Petroncari e João Bertolai
No Teatro Luiz Mendonça
18h - “116 Gramas: Peça para Emagrecer”, com Letícia Rodrigues (SP)
No Teatro Apolo
Com Libras
20h - “Tudo que Eu Queria te Dizer”, com Ana Beatriz Nogueira (RJ)
No Teatro do Parque
Com Libras
20h - “Lady Tempestade”, com Andréa Beltrão (RJ)
No Teatro de Santa Isabel
Com Libras e Audiodescrição
- DIA 23 (DOMINGO)
16h - “Helô em Busca do Baobá Sagrado”, com Agrinez Melo, Cecília Chá, Ester Soares, Fábio Henrique e Talles Ribeiro (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
16h30 - “On Veut / A Gente Quer”, com Guaraci Rios, Rodrigo Herminio, Anna Batista, Maria Pepe, Ana Carolina dos Santos, Lucas Vinicius Silva de Lima (FR/PE)
No Bairro do Recife
Com Libras
18h - “Restinga de Canudos”, da Cia do Tijolo (SP), com Dinho Lima Flor, Rodrigo Mercadante, Karen Menatti, Odília Nunes, Artur Mattar, Jaque da Silva, Danilo Nonato, João Bertolai, Marcos Coin, Dicinho Areias, Jonathan Silva, Juh Vieira, Vanessa Petroncari, Mayara Baptista, Roma Oliveira, Maria Alencar Rosa, Nanda Guedes e Leandro Goulart
No Teatro Luiz Mendonça
18h - “116 Gramas: Peça para Emagrecer”, com Letícia Rodrigues (SP)
No Teatro Apolo
Com Libras e Audiodescrição
19h - “Tudo que Eu Queria te Dizer”, com Ana Beatriz Nogueira (RJ)
No Teatro do Parque
Com Libras e Audiodescrição
- DIA 24 (SEGUNDA-FEIRA)
OFFRec
19h - Espetáculo “Mi Madre”, com Jhanaina Gomes (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
- DIA 25 (TERÇA-FEIRA)
OFFRec
16h - Ciclo de Dramaturgia Feminista - Leitura cênica: “Deus da Carnificina”, com o Ato Teatro (PE)
No Espaço Cênicas
17h - Debate: “O Olhar da Mulher - Trânsito entre Teatro e Cinema”, com Andréa Veruska e o Ato Teatro (PE)
No Espaço Cênicas
19h - Espetáculo “HBLynda”, com HBLynda Morais (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
- DIA 26 (QUARTA-FEIRA)
OFFRec
16h - Ciclo de Dramaturgia Feminina - Leitura cênica: “A Peça do Vulcão”, com a Cênicas Cia de Repertório (PE)
No Espaço Cênicas
17h - Debate: “O Trabalho da Cênicas Cia e a Presença da Mulher”, com Sônia Carvalho e Toni Rodrigues (PE)
No Espaço Cênicas
19h - Espetáculo “Ella”, com Ana Oliveira (AM)
No Teatro Hermilo Borba Filho
- DIA 27 (QUINTA-FEIRA)
OFFRec
16h - Ciclo de Dramaturgia Feminista - Leitura cênica: “Josephina”, com Arilson Lopes, Fabiana Pirro e Ana Luiza D’Accioli (PE). Participação: DJ Vibra
No Espaço Cênicas
17h - Debate: “Feminismo, Teatro e Dramaturgia”, com Luciana Lyra e grupo (PE)
No Espaço Cênicas
18h - Lançamento de livro: “Coleção Dramaturgias Feministas”/Numa Editora, com Luciana Lyra
No Espaço Cênicas
19h - Espetáculo “Avós”, com Olga Ferrario (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
20h - Espetáculo “Ensaio do Agora”, com Analice Croccia, Domingos Júnior e Natali Assunção (PE)
No Teatro Apolo
- DIA 28 (SEXTA-FEIRA)
20h - “Mary Stuart” com Virginia Cavendish, Ana Cecília Costa, Letícia Calvosa, Adilson Azevedo, César Mello/Anderson Müller, Eucir de Souza, Joelson Medeiros, Johnnas Oliva/Iuri Saraiva, Fernando Vitor, Alef Barros e Julia Terron (SP)
No Teatro do Parque
Com Libras
OFFRec
16h - “ÉdypusD’Yocasta”: abertura de processo - Dramaturgia em progresso”, com Cia do Ator Nu (PE)
Na Casa de Alzira
17h - Debate: “Escrituras Femininas - Entre Teatro e Literatura”, com Flávia Gomes e Cia do Ator Nu (PE)
Na Casa de Alzira
19h - Espetáculo “Àwn Irúgbin”, com Cecilia Chá, Larissa Lira, Sthe Vieira e Thallis Ítalo (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
- DIA 29 (SÁBADO)
11h - “A Menina dos Olhos D’água”, com Liane Venturella (RS)
No Teatro Marco Camarotti
Com Libras
16h - “Tem Bastante Espaço Aqui”, com Carolina Godinho, Juliane Cruz e Monique Vaillé (RJ)
Teatro Apolo
16h - “A Mulher Bala”, com Priscila Senegalho e Renato Paio (SP)
No Parque da Tamarineira
Com Libras
20h - “Sobre os Ombros de Bárbara”, com Augusta Ferraz (PE)
No Teatro de Santa Isabel
Com Libras
20h - “Mary Stuart”, com Virginia Cavendish, Ana Cecília Costa, Letícia Calvosa, Adilson Azevedo, César Mello/Anderson Müller, Eucir de Souza, Joelson Medeiros, Johnnas Oliva/Iuri Saraiva, Fernando Vitor, Alef Barros e Julia Terron (SP)
No Teatro do Parque
Com Libras e Audiodescrição
OFFRec
16h - Diálogos Crítico-Pedagógicos: “OFFRec em Perspectiva - Tendências Contemporâneas”, com Fátima Pontes e Emanuela de Jesus (PE)
Na Casa de Alzira
19h - Espetáculo “Das que Ousam Desobedecer”, com Liliana Brizeno, Marina Brito e Marina Brizeno (CE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
21h - Intervenção performática “Silêncio”, com Célia Regina (PE)
Na Casa de Alzira
22h - Espetáculo “Shá da Meia Noite”, com Sharlene Esse (PE)
Na Casa de Alzira
- DIA 30 (DOMINGO)
11h - “A Menina dos Olhos D’água”, com Liane Venturella (RS)
No Teatro Marco Camarotti
16h - “A Mulher Bala”, com Priscila Senegalho e Renato Paio (SP)
No Parque da Macaxeira
Com Libras
18h - “Noite”, com Sônia Biebard, Fátima Aguiar e Karine Ordônio (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
19h - “Zona Lésbica”, com Carolina Godinho, Dandara Azevedo, Dani Nega, Jessica Lamana, Monique Vaillé, Nely Coelho e Simone Beghinni (RJ)
No Teatro Apolo
Com Libras
20h - “Sobre os Ombros de Bárbara”, com Augusta Ferraz (SP)
No Teatro de Santa Isabel
Com Libras e Audiodescrição
OFICINAS
“Teatro, Dança e o Sagrado Feminino - A Dança dos Elementos” - Com Sandra Rino (PE). Dias 20 e 21, das 8h30 às 12h30, no Paço do Frevo. 20 vagas (só para mulheres)
“Corpo e Escrita de Si - Dramaturgia para e a partir das Infâncias” - Com Paula Lice (BA). Dias 21, 22 e 23, das 14h às 18h, Teatro Marco Camarotti.. 20 vagas
“Da Ideia à Cena - Território de Experimentação Cênica para Criação, Desenvolvimento e Pesquisa de Solos Teatrais” - Com Malú Bazán (SP). Dias 24, 25, 26 e 27, das 9h às 13h, no Teatro de Santa Isabel. 12 vagas
“Dramaturgias Feministas: Panorama Brasileiro, Agendas e Modos de Fazer” - Com Luciana Lyra (PE). Dia 26/11, das 14h às 18h, no Teatro de Santa Isabel. 20 vagas