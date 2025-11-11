João Matias lança o romance "Os Interiores" e ministra palestra sobre literatura e sociedade na UFRPE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Escritor e professor realiza sessão de autógrafos e fala sobre gênero, classe e meio ambiente em obras contemporâneas, no dia 14 de novembro

Clique aqui e escute a matéria

O escritor e professor João Matias lança seu novo livro, “Os Interiores”, no dia 14 de novembro, às 18h30, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no Recife.

O evento faz parte da programação Literatura e Sociedade, promovida pelo Departamento de Ciências Sociais da universidade, e inclui também uma palestra do autor às 17h30, com o tema “Fazer literário, olhares sociológicos: gênero, classe e meio ambiente em obras contemporâneas”.

O romance, publicado pela Editora Patuá, combina elementos distópicos e uma trama regional ambientada no Nordeste, discutindo questões sociais, políticas e ambientais do Brasil recente.

A protagonista Tieta conduz a narrativa ao tentar retomar as terras de seus antepassados após matar o marido, o general Mauro Müller, em um ato de resistência e libertação. A partir dessa jornada, o livro explora violência de gênero, desigualdade social e impactos climáticos, relacionando a ficção a episódios históricos como os “currais do governo” do início do século XX.

Para João Matias, a obra nasceu de um olhar atento às transformações do país entre 2018 e 2022. “O livro também aborda a questão de gênero através da trajetória da personagem e das formas de resistência que ela desenvolve”, explica.

Inspirado em “Cândido ou O Otimismo”, de Voltaire, o livro propõe uma reflexão sobre as formas de resistência feminina e os desafios do interior nordestino, entre o realismo e a imaginação distópica.

Agenda