João Matias lança o romance "Os Interiores" e ministra palestra sobre literatura e sociedade na UFRPE

Escritor e professor realiza sessão de autógrafos e fala sobre gênero, classe e meio ambiente em obras contemporâneas, no dia 14 de novembro

Por Bianca Tavares Publicado em 11/11/2025 às 7:18
Imagem de João Matias e o livro "Os Interiores"
Imagem de João Matias e o livro "Os Interiores" - Divulgação

O escritor e professor João Matias lança seu novo livro, “Os Interiores”, no dia 14 de novembro, às 18h30, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no Recife.

O evento faz parte da programação Literatura e Sociedade, promovida pelo Departamento de Ciências Sociais da universidade, e inclui também uma palestra do autor às 17h30, com o tema “Fazer literário, olhares sociológicos: gênero, classe e meio ambiente em obras contemporâneas”.

O romance, publicado pela Editora Patuá, combina elementos distópicos e uma trama regional ambientada no Nordeste, discutindo questões sociais, políticas e ambientais do Brasil recente.

A protagonista Tieta conduz a narrativa ao tentar retomar as terras de seus antepassados após matar o marido, o general Mauro Müller, em um ato de resistência e libertação. A partir dessa jornada, o livro explora violência de gênero, desigualdade social e impactos climáticos, relacionando a ficção a episódios históricos como os “currais do governo” do início do século XX.

Para João Matias, a obra nasceu de um olhar atento às transformações do país entre 2018 e 2022. “O livro também aborda a questão de gênero através da trajetória da personagem e das formas de resistência que ela desenvolve”, explica.

Inspirado em “Cândido ou O Otimismo”, de Voltaire, o livro propõe uma reflexão sobre as formas de resistência feminina e os desafios do interior nordestino, entre o realismo e a imaginação distópica.

Agenda

  • Os Interiores
  • Autor: João Matias
  • Evento: Palestra e lançamento com sessão de autógrafos
  • Local: Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife
  • Data: 14 de novembro
  • Horários: Palestra às 17h30 e lançamento às 18h30
  • Entrada gratuita
  • Disponível em: editorapatua.com.br/os-interiores-romance-de-joao-matias

