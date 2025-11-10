Fernando de Noronha confirma programação completa do Réveillon da Ilha 2026
Três dias de festa na Praia do Porto terão Silva, Xand Avião, Priscila Senna, Banda Eva e outras atrações nacionais e locais; confira
A Administração de Fernando de Noronha confirmou oficialmente a realização do Réveillon da Ilha 2026, que promete agitar o arquipélago entre 31 de dezembro, 1º e 3 de janeiro, na Praia do Porto.
Serão três dias de shows gratuitos reunindo grandes nomes da música nacional e artistas locais, em uma celebração que une cultura, lazer e desenvolvimento econômico.
O evento será promovido em parceria com a iniciativa privada, garantindo acesso gratuito à população e aos turistas.
Para quem busca mais conforto, haverá opção de camarote com serviço de bebidas incluso durante os três dias de festa.
Todo o evento será realizado com atenção às normas ambientais do arquipélago, priorizando a preservação dos ecossistemas locais, o manejo adequado de resíduos e o mínimo impacto sobre a natureza. Detalhes adicionais serão divulgados em breve.
Programação oficial do Réveillon da Ilha 2026
Silva
Deb Lima
San
Nego Noronha
Priscila Senna
Matheus Fernandes
Ju Medeiros
Nena Queiroga
Xand Avião
Banda Eva
Jopin
Everton Freitas
Dayane Santos