Agenda | Notícia

Fernando de Noronha confirma programação completa do Réveillon da Ilha 2026

Três dias de festa na Praia do Porto terão Silva, Xand Avião, Priscila Senna, Banda Eva e outras atrações nacionais e locais; confira

Por Bianca Tavares Publicado em 10/11/2025 às 7:15
Imagem de Priscila Senna e Xand Avião
Imagem de Priscila Senna e Xand Avião - Raul Bittencourt/Divulgação

A Administração de Fernando de Noronha confirmou oficialmente a realização do Réveillon da Ilha 2026, que promete agitar o arquipélago entre 31 de dezembro, 1º e 3 de janeiro, na Praia do Porto.

Serão três dias de shows gratuitos reunindo grandes nomes da música nacional e artistas locais, em uma celebração que une cultura, lazer e desenvolvimento econômico.

O evento será promovido em parceria com a iniciativa privada, garantindo acesso gratuito à população e aos turistas.

Para quem busca mais conforto, haverá opção de camarote com serviço de bebidas incluso durante os três dias de festa. 

Todo o evento será realizado com atenção às normas ambientais do arquipélago, priorizando a preservação dos ecossistemas locais, o manejo adequado de resíduos e o mínimo impacto sobre a natureza. Detalhes adicionais serão divulgados em breve.

Programação oficial do Réveillon da Ilha 2026

  • 31 de dezembro

Silva
Deb Lima
San
Nego Noronha

  • 1º de janeiro

Priscila Senna
Matheus Fernandes
Ju Medeiros
Nena Queiroga

  • 3 de janeiro

Xand Avião
Banda Eva
Jopin
Everton Freitas
Dayane Santos

