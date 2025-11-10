fechar
Editorial | Notícia

Exemplo de transição energética

Perspectiva de fazer do destino turístico badalado um modelo de sustentabilidade com energia limpa é promissora – mas em baixa escala

Por JC Publicado em 10/11/2025 às 0:00

Clique aqui e escute a matéria

Entre os focos de discussão durante a COP30, em Belém, no encontro de líderes e delegações do mundo inteiro em uma conferência sobre o clima e as mudanças climáticas, a descarbonização da economia surge como tema incontornável. Mesmo que as ambiguidades e contradições apareçam com facilidade, como no caso brasileiro da exploração de petróleo na Margem Equatorial, a transição energética necessária para a descarbonização é discutida como favas contadas por quase todos os países, inclusive os que não estão presentes no encontro, e desempenham papel crucial na produção e consumo de energia – os Estados Unidos sendo o principal deles.
Em paralelo à COP30, o anúncio de projeto privado para a descarbonização do arquipélago de Fernando de Noronha contou com a presença de autoridades ilustres do governo estadual e federal. O objetivo é tornar a produção da energia em Noronha 100% renovável, com investimento sobretudo em placas fotovoltaicas de captação e transformação da luz solar. Trata-se de importante contribuição de Pernambuco para o cenário da transição energética nacional e global, ainda que envolva estrutura e população atendida em baixa escala. Mas não há dúvida que a conquista pode servir para reforçar a imagem de Noronha como destino turístico associado à sustentabilidade, trazendo Pernambuco e o Brasil a reboque, a partir de um exemplo que seja bem-sucedido em sua forma, propósitos e efeitos no cotidiano dos habitantes e dos visitantes.
A proposta da Neoenergia, em parceria com os governos federal e estadual, representa um passo relacionado com os objetivos declarados do governo federal durante a COP30, englobando a busca de segurança energética, junto com a redução das emissões de gases poluentes que elevam a temperatura, e o uso de tecnologias limpas para o alcance desses objetivos. O projeto Noronha Verde visa eliminar gradualmente a dependência de combustíveis fósseis no arquipélago, com investimentos da ordem de R$ 350 milhões e a instalação de 30 mil painéis solares integrados a um sistema de armazenamento de energia. A governadora Raquel Lyra e dois ministros de Lula, Alexandre Silveira, das Minas e Energia, e José Múcio Monteiro, da Defesa, estiveram na solenidade de lançamento, que também contou com as presenças do presidente executivo da Iberdrola, Ignacio Galán, e do CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui.
A usina de geração por biodiesel passará a ser utilizada apenas em casos de emergência. A meta é obter a descarbonização completa até 2027, ou seja, em um prazo relativamente breve. O que seria muito bom em termos de experiência de transição energética, como um modelo para o mundo, e de exposição de Noronha enquanto destino turístico sustentável. A emissão de 22 mil toneladas de gás carbônico por ano deve ser zerada até lá. Para a governadora de Pernambuco, o projeto “é um marco histórico que abre uma nova janela de oportunidades em turismo, inovação e desenvolvimento sustentável”. E podemos complementar, também na gestão da transição energética, em trabalho conjunto da iniciativa privada com o setor público, se tudo correr como esperado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Depois das metas e promessas
COP30 EM BELÉM

Depois das metas e promessas
Dayse de Vasconcelos Mayer: Sigam o dinheiro
opinião

Dayse de Vasconcelos Mayer: Sigam o dinheiro

Compartilhe

Tags