Voz do Leitor, 11/11: Presença de organização criminosa no Litoral Sul de Pernambuco

Leitor da coluna denuncia a atuação de facção criminosa na praia de Porto de Galinhas, e solicita uma atuação repressiva do governo do Estado

Presença de organização criminosa no Litoral Sul de Pernambuco

Passei o final de semana em Porto de Galinhas com alguns familiares que residem há décadas no interior de São Paulo. E, no sábado (8), retornando de Maracaípe, nos deparamos com as iniciais do Comando Vermelho (CV) num muro bem próximo do principal giradouro (rotatória) do centro comercial de Porto. Fui questionado sobre a presença dessa organização criminosa no nosso litoral e, infelizmente, não tive como negar. Se o governo de Pernambuco não tomar providências, o nosso estado será rapidamente dominado por essa facção, assim como ocorreu no Ceará e na Bahia.

Rafael Batista, por e-mail

Tortura animal

Pedimos socorro às autoridades públicas do Recife, de Paulista e do Governo de Pernambuco. Todos os finais de semana, na estrada da Mumbeca, próximo ao Sítio do Pica-Pau, na divisa entre os dois municípios, ocorre um verdadeiro "desfile" de inúmeros cavalos em situações degradantes. Os pobres animais recebem diversas chicotadas de carroceiros enquanto são obrigados a puxar carroças com sons altíssimos por pura diversão de seres humanos completamente irracionais. Quem passa de carro pela região testemunha o desespero dos bichos para escapar da situação e as consequentes agressões por causa da suposta “desobediência”. Já fiz inúmeras denúncias sobre esses crimes, mas nada foi feito até agora. Apelo à mídia e às autoridades competentes para que exponham e interrompam tamanha crueldade.

Renata Moura, por e-mail

Melhorias em Itamaracá

Estive recentemente em Itamaracá e fiquei impressionado com a qualidade do serviço de pavimentação da rodovia de acesso ao Forte Orange. A governadora, que começou a investir no turismo do Litoral Norte com a desativação da penitenciária Barreto Campelo, agora está cuidando das estradas. Antes uma buraqueira infernal, a rodovia ganhou asfalto novo, com sinalização horizontal e vertical, além de faixas de pedestres e uma ciclovia em toda a sua extensão. Raquel Lyra também está realizando obras de recuperação do trecho entre a ponte e o centro da ilha, corrigindo o erro de governos anteriores, que só faziam alguma coisa até Itapissuma, por causa das fábricas de cerveja do município. Parece que agora Itamaracá começou a dar os primeiros passos reais na direção do resgate de sua histórica importância turística.

Antônio Neto, por e-mail

Tornado no interior do Paraná

Em mais de oito décadas de vida não lembro de ter visto no Brasil uma tragédia causada por um tornado tão devastador como esse que ocorreu na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná. Município com apenas 14 mil habitantes, que, entre a tarde de sexta-feira e a madrugada de sábado, com ventos de mais de 250 km/h, 90% dos imóveis foram destruídos, vitimando com seis pessoas e deixando quase 800 pessoas feridas. Que Deus dê ânimo e força a população paranaense para superar essa tragédia, sem que falte por obrigação a atuação urgente do poder público para que se restabeleça a vida econômica e social dos munícipes.

Paulo Panossian, por e-mail

Resposta do Grande Recife Consórcio de Transportes

Em resposta ao leitor Genival Paparazzi, em nota publicada na Coluna Voz do Leitor, no dia 08/11/2025, a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Grande Recife Consórcio de Transportes informa que, o abrigo de passageiros localizado na Praça do Derby, por se tratar de uma parada diferente do padrão, a Diretoria de Engenharia e Manutenção esclarece que já está em processo de aquisição do material necessário para realizar as devidas manutenções.

Assessoria de Imprensa

Resposta da Neoenergia

Em atenção à leitora Izabel Vanderley, que informou sobre poste próximo à Ponte do Limoeiro, no centro do Recife, a Neoenergia informa que enviará uma equipe ao local ainda nesta semana para avaliar a situação da estrutura e, caso seja de sua responsabilidade, tomar as medidas cabíveis.

Assessoria de Imprensa