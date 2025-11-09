Concursos públicos: confira vagas abertas e seleções previstas em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Diversos certames estão com inscrições abertas e outros previstos; há oportunidades em áreas como saúde, educação e administração

O mês de novembro traz novas oportunidades para quem busca estabilidade no serviço público.

Em Pernambuco, diferentes órgãos municipais, estaduais e federais estão com concursos abertos, oferecendo vagas para níveis médio, técnico e superior em áreas como saúde, educação e administração.

Confira abaixo a agenda com os concursos em andamento e os previstos, incluindo um processo seletivo de alcance nacional.

Concurso Caixa Econômica Federal

Vagas: 184

Prazo: 8 de dezembro de 2025

Taxa de inscrição: R$ 68,00

Cargos: Engenheiro Civil; Arquiteto; Engenheiro Elétrico; Engenheiro Mecânico; Engenheiro de Segurança; Médico do Trabalho

Área: Engenharia, Arquitetura e Medicina do Trabalho

Nível: Superior

Remuneração: de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00, conforme cargo e jornada

Inscrição: neste link

Processo Seletivo Prefeitura de Belo Jardim

Vagas: 155

Prazo: 10 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 50,00 a R$ 60,00, conforme o cargo

Cargos: Agente Administrativo; Agente de Limpeza Pública; Ajudante de Pedreiro; Assentador de Pavimento em Paralelepípedo (Batedor de Pedra); entre outros

Área: Infraestrutura / Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Nível: Fundamental e Médio

Remuneração: de R$ 1.518,00 a R$ 2.500,00

Inscrição: neste link

Concurso Prefeitura de Petrolina

Vagas: 1.194

Prazo: 26 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 130,00 a R$ 150,00, conforme o cargo

Cargos: Professor; Secretário Escolar; Psicólogo Escolar; Assistente Social

Área: Educação

Nível: médio e superior

Remuneração: de R$ 1.681,45 a R$ 3.969,99, conforme o cargo

Inscrição: neste link

Concurso Público Unificado de Pernambuco

Vagas: 462

Prazo: 28 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 90,00 a R$ 190,00, conforme cargo

Cargos: Analista em diversas áreas, Gestor Governamental e Assistente em Gestão ambiental ou Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial

Área: Diversas

Nível: Médio e superior

Remuneração: R$ 2.870,00 a R$ 11.359,85

Inscrição: neste link

Leia Também Caixa lança concurso com 184 vagas para engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho

Concurso prefeitura de Paulista

Vagas: 120

Prazo: 10 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Cargos: Agente de Trânsito e Guarda Civil Municipal

Área: Segurança

Nível: Médio

Remuneração: R$ 1.518,00 + benefícios

Inscrição: neste link

Concurso Fundo Municipal de Saúde de Arcoverde

Vagas: 16

Prazo: 24 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 115,00

Cargos: Agente de Combate às Endemias

Área: Saúde

Nível: Médio

Remuneração: R$ 3.036,00

Inscrição: neste link

Processo Seletivo INEP

Vagas: cadastro reserva de profissionais

Prazo: 17 de novembro

Taxa de inscrição: gratuita

Cargos: Elaborador de itens; Revisor de itens

Área: Educação

Nível: Superior

Remuneração: R$ 250,00 a R$ 500,00 por item elaborado (Auxílio de Avaliação Educacional – AAE)

Inscrição: neste link

Concursos previstos:

Banco do Brasil

Receita Federal previsto

ANVISA

CREFITO

IBGE

INSS

Marinha

URB / EMLURB de Recife

Correios

PRF

Receita Federal

ABIN

ANATER

