Concursos públicos: confira vagas abertas e seleções previstas em Pernambuco

Diversos certames estão com inscrições abertas e outros previstos; há oportunidades em áreas como saúde, educação e administração

Por JC Publicado em 09/11/2025 às 0:00
Confira a agenda de concursos abertos em novembro no estado
Confira a agenda de concursos abertos em novembro no estado - FREEPIK

O mês de novembro traz novas oportunidades para quem busca estabilidade no serviço público.

Em Pernambuco, diferentes órgãos municipais, estaduais e federais estão com concursos abertos, oferecendo vagas para níveis médio, técnico e superior em áreas como saúde, educação e administração.

Confira abaixo a agenda com os concursos em andamento e os previstos, incluindo um processo seletivo de alcance nacional.

Concurso Caixa Econômica Federal

  • Vagas: 184
  • Prazo: 8 de dezembro de 2025
  • Taxa de inscrição: R$ 68,00
  • Cargos: Engenheiro Civil; Arquiteto; Engenheiro Elétrico; Engenheiro Mecânico; Engenheiro de Segurança; Médico do Trabalho
  • Área: Engenharia, Arquitetura e Medicina do Trabalho
  • Nível: Superior
  • Remuneração: de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00, conforme cargo e jornada
  • Inscrição: neste link

Processo Seletivo Prefeitura de Belo Jardim

  • Vagas: 155
  • Prazo: 10 de novembro
  • Taxa de inscrição: de R$ 50,00 a R$ 60,00, conforme o cargo
  • Cargos: Agente Administrativo; Agente de Limpeza Pública; Ajudante de Pedreiro; Assentador de Pavimento em Paralelepípedo (Batedor de Pedra); entre outros
  • Área: Infraestrutura / Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
  • Nível: Fundamental e Médio
  • Remuneração: de R$ 1.518,00 a R$ 2.500,00
  • Inscrição: neste link

Concurso Prefeitura de Petrolina

  • Vagas: 1.194
  • Prazo: 26 de novembro
  • Taxa de inscrição: de R$ 130,00 a R$ 150,00, conforme o cargo
  • Cargos: Professor; Secretário Escolar; Psicólogo Escolar; Assistente Social
  • Área: Educação
  • Nível: médio e superior
  • Remuneração: de R$ 1.681,45 a R$ 3.969,99, conforme o cargo
  • Inscrição: neste link

Concurso Público Unificado de Pernambuco

  • Vagas: 462
  • Prazo: 28 de novembro
  • Taxa de inscrição: de R$ 90,00 a R$ 190,00, conforme cargo
  • Cargos: Analista em diversas áreas, Gestor Governamental e Assistente em Gestão ambiental ou Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial
  • Área: Diversas
  • Nível: Médio e superior
  • Remuneração: R$ 2.870,00 a R$ 11.359,85
  • Inscrição: neste link

Concurso prefeitura de Paulista

  • Vagas: 120
  • Prazo: 10 de novembro
  • Taxa de inscrição: R$ 150,00
  • Cargos: Agente de Trânsito e Guarda Civil Municipal
  • Área: Segurança
  • Nível: Médio
  • Remuneração: R$ 1.518,00 + benefícios
  • Inscrição: neste link

Concurso Fundo Municipal de Saúde de Arcoverde

  • Vagas: 16
  • Prazo: 24 de novembro
  • Taxa de inscrição: R$ 115,00
  • Cargos: Agente de Combate às Endemias
  • Área: Saúde
  • Nível: Médio
  • Remuneração: R$ 3.036,00
  • Inscrição: neste link

Processo Seletivo INEP

  • Vagas: cadastro reserva de profissionais
  • Prazo: 17 de novembro
  • Taxa de inscrição: gratuita
  • Cargos: Elaborador de itens; Revisor de itens
  • Área: Educação
  • Nível: Superior
  • Remuneração: R$ 250,00 a R$ 500,00 por item elaborado (Auxílio de Avaliação Educacional – AAE)
  • Inscrição: neste link

Concursos previstos:

  • Banco do Brasil
  • Receita Federal previsto
  • ANVISA
  • CREFITO
  • IBGE
  • INSS
  • Marinha
  • URB / EMLURB de Recife
  • Correios
  • PRF
  • Receita Federal
  • ABIN
  • ANATER

