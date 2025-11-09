Economia | Notícia
Concursos públicos: confira vagas abertas e seleções previstas em Pernambuco
Diversos certames estão com inscrições abertas e outros previstos; há oportunidades em áreas como saúde, educação e administração
O mês de novembro traz novas oportunidades para quem busca estabilidade no serviço público.
Em Pernambuco, diferentes órgãos municipais, estaduais e federais estão com concursos abertos, oferecendo vagas para níveis médio, técnico e superior em áreas como saúde, educação e administração.
Confira abaixo a agenda com os concursos em andamento e os previstos, incluindo um processo seletivo de alcance nacional.
Concurso Caixa Econômica Federal
- Vagas: 184
- Prazo: 8 de dezembro de 2025
- Taxa de inscrição: R$ 68,00
- Cargos: Engenheiro Civil; Arquiteto; Engenheiro Elétrico; Engenheiro Mecânico; Engenheiro de Segurança; Médico do Trabalho
- Área: Engenharia, Arquitetura e Medicina do Trabalho
- Nível: Superior
- Remuneração: de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00, conforme cargo e jornada
- Inscrição: neste link
Processo Seletivo Prefeitura de Belo Jardim
- Vagas: 155
- Prazo: 10 de novembro
- Taxa de inscrição: de R$ 50,00 a R$ 60,00, conforme o cargo
- Cargos: Agente Administrativo; Agente de Limpeza Pública; Ajudante de Pedreiro; Assentador de Pavimento em Paralelepípedo (Batedor de Pedra); entre outros
- Área: Infraestrutura / Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
- Nível: Fundamental e Médio
- Remuneração: de R$ 1.518,00 a R$ 2.500,00
- Inscrição: neste link
Concurso Prefeitura de Petrolina
- Vagas: 1.194
- Prazo: 26 de novembro
- Taxa de inscrição: de R$ 130,00 a R$ 150,00, conforme o cargo
- Cargos: Professor; Secretário Escolar; Psicólogo Escolar; Assistente Social
- Área: Educação
- Nível: médio e superior
- Remuneração: de R$ 1.681,45 a R$ 3.969,99, conforme o cargo
- Inscrição: neste link
Concurso Público Unificado de Pernambuco
- Vagas: 462
- Prazo: 28 de novembro
- Taxa de inscrição: de R$ 90,00 a R$ 190,00, conforme cargo
- Cargos: Analista em diversas áreas, Gestor Governamental e Assistente em Gestão ambiental ou Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial
- Área: Diversas
- Nível: Médio e superior
- Remuneração: R$ 2.870,00 a R$ 11.359,85
- Inscrição: neste link
Concurso prefeitura de Paulista
- Vagas: 120
- Prazo: 10 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 150,00
- Cargos: Agente de Trânsito e Guarda Civil Municipal
- Área: Segurança
- Nível: Médio
- Remuneração: R$ 1.518,00 + benefícios
- Inscrição: neste link
Concurso Fundo Municipal de Saúde de Arcoverde
- Vagas: 16
- Prazo: 24 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 115,00
- Cargos: Agente de Combate às Endemias
- Área: Saúde
- Nível: Médio
- Remuneração: R$ 3.036,00
- Inscrição: neste link
Processo Seletivo INEP
- Vagas: cadastro reserva de profissionais
- Prazo: 17 de novembro
- Taxa de inscrição: gratuita
- Cargos: Elaborador de itens; Revisor de itens
- Área: Educação
- Nível: Superior
- Remuneração: R$ 250,00 a R$ 500,00 por item elaborado (Auxílio de Avaliação Educacional – AAE)
- Inscrição: neste link
Concursos previstos:
- Banco do Brasil
- Receita Federal previsto
- ANVISA
- CREFITO
- IBGE
- INSS
- Marinha
- URB / EMLURB de Recife
- Correios
- PRF
- Receita Federal
- ABIN
- ANATER
