Caixa lança concurso com 184 vagas para engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho

Provas serão aplicadas em 1º de fevereiro de 2026; salários chegam a R$ 14.915,00, com benefícios e políticas de inclusão. Confira

A Caixa Econômica Federal publicou, nesta sexta-feira (7), o edital do novo concurso público voltado a cargos de nível superior. Organizado pela Fundação Cesgranrio, o processo seletivo vai oferecer 184 vagas distribuídas entre seis funções, com salários que variam de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00.

As provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026.

A maior parte das oportunidades é para engenheiro civil, com 103 vagas. Também há chances para arquitetos (36), engenheiros elétricos (13), engenheiros mecânicos (5), engenheiros de segurança (3) e médicos do trabalho (24).

Valores dos salários

O valor dos salários muda conforme a jornada de trabalho: engenheiros e arquitetos terão carga de 40 horas semanais, enquanto médicos do trabalho cumprem 30 horas. Além da remuneração, os aprovados receberão assistência à saúde, previdência complementar, PLR, auxílio-alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.

A seleção contará com prova objetiva e discursiva, além de avaliação de títulos, permitindo pontuação adicional a quem possuir especialização ou experiência comprovada.

O edital também prevê cotas inclusivas, com 5% das vagas reservadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Fundação Cesgranrio entre 7 de novembro e 8 de dezembro de 2025. O resultado das provas e o envio de títulos ocorrerão em 11 de março de 2026, e o resultado final será divulgado em 26 de maio de 2026.

