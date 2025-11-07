fechar
Globo prepara continuação de Avenida Brasil; saiba detalhes!

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/11/2025 às 7:29
Treze anos após parar o país com o inesquecível embate entre Nina e Carminha, a novela Avenida Brasil está prestes a ganhar uma continuação no horário nobre da TV Globo. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a emissora encomendou a sequência da trama, apostando no sucesso estrondoso da obra original de João Emanuel Carneiro.

Segundo a reportagem, o autor, que assinou o fenômeno de 2012, já teria aceito o convite da emissora e estaria trabalhando nos primeiros esboços do que promete ser um dos maiores lançamentos da teledramaturgia dos próximos anos.

Adriana Esteves e Murilo Benício, que viveram os inesquecíveis Carminha e Tufão, foram os primeiros nomes do elenco original a serem confirmados para reviver seus papéis na nova fase, que deve dar continuidade ao universo deixado no desfecho da novela.

A expectativa da Globo com a continuação é repetir ou até superar o impacto cultural de “Avenida Brasil”, que, com seus bordões e reviravoltas, atingiu picos históricos de audiência.

