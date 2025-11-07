Giovanna Antonelli surpreende e revela quando voltará às novelas
Os fãs de Giovanna Antonelli terão que esperar um pouco mais para rever a atriz em uma nova produção de teledramaturgia. A atriz, que recentemente esteve no elenco da série Beleza Fatal, da Max, tem recusado convites para novelas e pontuou que só deve retornar aos folhetins a partir de janeiro de 2027.
A revelação foi feita pela própria atriz, que explicou em entrevista o motivo da pausa: o foco total em seu projeto pessoal e na dedicação à sua vida como empresária, o que a mantém com a agenda completamente comprometida até o final de 2026.
“Nos últimos dois anos, me propus a ficar focada no meu projeto [voltado ao empoderamento feminino]. Não consigo fazer uma novela hoje,” afirmou a atriz. “Por mais que eu seja chamada, falo: ‘Cara, não tem como eu parar. Até o final de 2026, não tenho agenda. Para 2027, consigo me organizar’“, disse ela.
A artista ressaltou o peso do compromisso exigido por uma novela, que muitas vezes envolve meses de dedicação e até viagens por todo o Brasil, inviabilizando outros planos. “É compromisso. Você se compromete com uma pessoa, faz um contrato de um ano com uma empresa em que você vai rodar 27 estados do Brasil… não tem como, sou uma pessoa de palavra”, explicou.
