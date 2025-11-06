Zaynara é cotada para viver protagonista de nova série da Globo ambientada em Belém

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo está avaliando a possibilidade de desenvolver uma série que será ambientada em Belém do Pará. A produtora Glaz, conhecida por sucessos como Rensga Hits!, está à frente do projeto que pode sair do papel em breve.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o enredo ainda está em fase de pré-produção, terá como pano de fundo o universo do tecnobrega e das tradicionais aparelhagens que movimentam a cena musical paraense.

Além disto, a cantora Zaynara está cotada para assumir o papel principal. A expectativa é de que a série siga a linha da Rensga Hits!, no sentido da valorização dada à música sertaneja e o protagonismo feminino. Desta vez, o foco será a cultura amazônica e o tecnobrega.

A escalação de Zaynara, inclusive, reforça a intenção da Globo em apostar em talentos locais. A cantora, natural de Cametá, é considerada uma das principais vozes da nova geração do beat melody.

