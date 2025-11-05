fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (05/11)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Série A, com sete confrontos programados para esta quarta-feira (05). Confira onde assistir ao vivo às partidas da 32ª rodada.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/11/2025 às 5:15
- Reprodução

Nesta quarta-feira (05 de novembro de 2025), sete jogos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro.

A TV Globo transmitirá apenas uma partida ao vivo.

Às 21h30 (horário de Brasília), o São Paulo recebe o Flamengo, em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O confronto acontecerá na Vila Belmiro, em São Paulo.

Jogos desta quarta-feira (05)

  • 19h: RB Bragantino x Corinthians – Premiere
  • 19h: Sport x Juventude – Premiere
  • 19h: Vitória x Internacional – Premiere
  • 19h30: Botafogo x Vasco – Prime Video
  • 20h: Atlético-MG x Bahia – Premiere
  • 20h: Grêmio x Cruzeiro – Premiere
  • 21h30: São Paulo x Flamengo – Globo, ge e Premiere

Programação da Globo hoje (05)

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Bom Dia Praça (telejornal local)
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro
  • 10h35 – Mais Você
  • 12h00 – Praça TV – 1ª Edição (telejornal local)
  • 13h00 – Globo Esporte
  • 13h25 – Jornal Hoje
  • 14h45 – Novela da Tarde (reprise)
  • 15h45 – Sessão da Tarde
  • 17h10 – Vale a Pena Ver de Novo (novela reprise)
  • 18h10 – Novela das 18h
  • 19h15 – Novela das 19h
  • 20h00 – Jornal Nacional
  • 21h30 – Futebol: São Paulo x Flamengo (Brasileirão)
  • 23h45 – Segue o Jogo
  • 00h30 – Jornal da Globo
  • 01h20 – Conversa com Bial
  • 01h55 – Filmes/Corujão (varia por região)

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

