Qual jogo vai passar na Globo hoje (05/11)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Série A, com sete confrontos programados para esta quarta-feira (05). Confira onde assistir ao vivo às partidas da 32ª rodada.

Nesta quarta-feira (05 de novembro de 2025), sete jogos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro.

A TV Globo transmitirá apenas uma partida ao vivo.

Às 21h30 (horário de Brasília), o São Paulo recebe o Flamengo, em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O confronto acontecerá na Vila Belmiro, em São Paulo.

Jogos desta quarta-feira (05)

19h: RB Bragantino x Corinthians – Premiere

– Premiere 19h: Sport x Juventude – Premiere

– Premiere 19h: Vitória x Internacional – Premiere

– Premiere 19h30: Botafogo x Vasco – Prime Video

– Prime Video 20h: Atlético-MG x Bahia – Premiere

– Premiere 20h: Grêmio x Cruzeiro – Premiere

– Premiere 21h30: São Paulo x Flamengo – Globo, ge e Premiere

Programação da Globo hoje (05)

04h00 – Hora Um

06h00 – Bom Dia Praça (telejornal local)

08h30 – Bom Dia Brasil

09h30 – Encontro

10h35 – Mais Você

12h00 – Praça TV – 1ª Edição (telejornal local)

13h00 – Globo Esporte

13h25 – Jornal Hoje

14h45 – Novela da Tarde (reprise)

15h45 – Sessão da Tarde

17h10 – Vale a Pena Ver de Novo (novela reprise)

18h10 – Novela das 18h

19h15 – Novela das 19h

20h00 – Jornal Nacional

21h30 – Futebol: São Paulo x Flamengo (Brasileirão)

23h45 – Segue o Jogo

00h30 – Jornal da Globo

01h20 – Conversa com Bial

01h55 – Filmes/Corujão (varia por região)

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Assine pelo celular