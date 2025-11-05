Qual jogo vai passar na Globo hoje (05/11)? Confira a programação completa
Hoje é dia de Série A, com sete confrontos programados para esta quarta-feira (05). Confira onde assistir ao vivo às partidas da 32ª rodada.
Nesta quarta-feira (05 de novembro de 2025), sete jogos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro.
A TV Globo transmitirá apenas uma partida ao vivo.
Às 21h30 (horário de Brasília), o São Paulo recebe o Flamengo, em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O confronto acontecerá na Vila Belmiro, em São Paulo.
Jogos desta quarta-feira (05)
- 19h: RB Bragantino x Corinthians – Premiere
- 19h: Sport x Juventude – Premiere
- 19h: Vitória x Internacional – Premiere
- 19h30: Botafogo x Vasco – Prime Video
- 20h: Atlético-MG x Bahia – Premiere
- 20h: Grêmio x Cruzeiro – Premiere
- 21h30: São Paulo x Flamengo – Globo, ge e Premiere
Programação da Globo hoje (05)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Praça (telejornal local)
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro
- 10h35 – Mais Você
- 12h00 – Praça TV – 1ª Edição (telejornal local)
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h45 – Novela da Tarde (reprise)
- 15h45 – Sessão da Tarde
- 17h10 – Vale a Pena Ver de Novo (novela reprise)
- 18h10 – Novela das 18h
- 19h15 – Novela das 19h
- 20h00 – Jornal Nacional
- 21h30 – Futebol: São Paulo x Flamengo (Brasileirão)
- 23h45 – Segue o Jogo
- 00h30 – Jornal da Globo
- 01h20 – Conversa com Bial
- 01h55 – Filmes/Corujão (varia por região)
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.