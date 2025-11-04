Coração Acelerado: saiba detalhes da personagem de Letícia Spiller na nova novela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Letícia Spiller está confirmada no elenco de Coração Acelerado, a próxima novela das sete da Globo, que estreia em janeiro, no lugar de Dona de Mim.

A atriz, que está longe dos folhetins desde O Sétimo Guardião (2018), viverá Janete, e formará par romântico com Daniel de Oliveira, intérprete de Alaorzinho, na trama assinada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, sob direção de Carlos Araújo.

Na história, os personagens viveram um grande amor no passado, acabaram se separando e voltarão se relacionar, visto que Janete deixou a cidade fictícia de Bom Retorno por conta de injustiças.

A personagem de Letícia Spiller, inclusive, é mãe de Agrado Garcia (Isadora Cruz), a protagonista de Coração Acelerado, uma cantora e compositora em busca de sucesso. O caminho da mocinha vai se cruzar com o de João Raul (Filipe Bragança), astro do sertanejo que está em crise. A partir daí, a artista precisará encarar a revolta da influenciadora Naiane (Isabelle Drummond), ex-namorada do rapaz, e uma das vilãs da história.

VEJA MAIS: Saiba qual música de Ana Castela será tema de abertura da novela Coração Acelerado

O post Coração Acelerado: saiba detalhes da personagem de Letícia Spiller na nova novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.