Coração Acelerado: saiba detalhes da personagem de Letícia Spiller na nova novela

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/11/2025 às 8:43
Letícia Spiller está confirmada no elenco de Coração Acelerado, a próxima novela das sete da Globo, que estreia em janeiro, no lugar de Dona de Mim.

A atriz, que está longe dos folhetins desde O Sétimo Guardião (2018), viverá Janete, e formará par romântico com Daniel de Oliveira, intérprete de Alaorzinho, na trama assinada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, sob direção de Carlos Araújo.

Na história, os personagens viveram um grande amor no passado, acabaram se separando e voltarão se relacionar, visto que Janete deixou a cidade fictícia de Bom Retorno por conta de injustiças.

A personagem de Letícia Spiller, inclusive, é mãe de Agrado Garcia (Isadora Cruz), a protagonista de Coração Acelerado, uma cantora e compositora em busca de sucesso. O caminho da mocinha vai se cruzar com o de João Raul (Filipe Bragança), astro do sertanejo que está em crise. A partir daí, a artista precisará encarar a revolta da influenciadora Naiane (Isabelle Drummond), ex-namorada do rapaz, e uma das vilãs da história.

