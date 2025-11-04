fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/11/2025 às 8:37
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (05), às 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Flores de Aço.

Ficha Técnica:

Flores de Aço
Título Original: Steel Magnolias
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Kenny Leon
Elenco: Queen Latifah, Jill Scott, Alfre Woodard, Adepero Oduye, Phylicia Rashad, Condola Rashad
Classe: Drama, Romance

Sinopse:

A história narra a amizade de seis admiráveis mulheres do sul dos Estados Unidos, que sempre estão juntas para enfrentar os triunfos e tragédias da vida.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Coerência: filme disponível no Prime Video tem roteiro genial e vai dar um nó na sua cabeça
Coerência

Coerência: filme disponível no Prime Video tem roteiro genial e vai dar um nó na sua cabeça
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Compartilhe

Tags