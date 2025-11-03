fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/11/2025 às 8:32
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira - Observatório da TV

Nesta terça-feira (04), às 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Voando para o Amor.

Ficha Técnica:

Voando para o Amor
Título Original: Baggage Claim
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2013
Diretor: David E. Talbert
Elenco: Paula Patton, Derek Luke, Taye Diggs, Jill Scott, Boris Kodjoe, Trey Songz
Classe: Comédia

Sinopse:

Para não ir mais uma vez a um casamento sem acompanhante, comissária de bordo decide reencontrar todos os ex-namorados, na esperança de se tornar noiva de um.

