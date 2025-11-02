fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/11/2025 às 8:18
Nesta segunda-feira (03), às 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Mãos Talentosas – A História de Ben Carson.

Ficha Técnica:

Mãos Talentosas – A História de Ben Carson
Título Original: Gifted Hands
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2009
Diretor: Thomas Carter
Elenco: Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis, Gus Hoffman, Jaishon Fisher, Tajh Bellow
Classe: Drama

Sinopse:

Menino pobre de Detroit, desmotivado, que tirava más notas, aos 33 anos se torna diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Johns Hopkins.

