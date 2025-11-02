fechar
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/11/2025 às 8:18
Nesta segunda-feira (03), às 22h45, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme A Mulher Rei.

Ficha Técnica:

A Mulher Rei
Título Original: The Woman King
País de Origem: Estadunidense
Ano de Produção: 2022
Diretor: Gina Prince-Bythewood
Elenco: Viola Davis, John Boyega, Lashana Lynch, Thuso Mbedu
Classe: Ação

Sinopse:

Em 1800, o general Nanisca treina um grupo de mulheres guerreiras para proteger o reino africano de Dahomey de um inimigo estrangeiro.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

