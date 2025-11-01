fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/11/2025 às 8:36
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo - Observatório da TV

Neste domingo (02), às 14h15, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme Refém do Jogo. 

Ficha Técnica:

Refém do Jogo 

Título Original: Final Score

Elenco: Martyn Ford, Alexandra Dinu, Peter Pedrero, Ray Stevenson, Gordon Alexander e Dave Bautista.

Gênero: Ação

Distribuidora: California Filmes

Sinopse:

Durante a final de um grande evento esportivo, um grupo de bandidos sequestra um estádio lotado e mantém as pessoas oprimidas, por meio da violência. É quando um homem, que durante anos esteve a serviço militar, usará seus recursos com a ajuda de alguns voluntários para salvar a todos.   

