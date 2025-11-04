Danieli Haloten, atriz de Caras e Bocas, revela ter sofrido maus-tratos na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Danieli Haloten, a atriz que fez história ao ser a primeira pessoa com deficiência visual a ter um papel de destaque em uma novela brasileira, a Anita de Caras e Bocas, de Walcyr Carrasco, revelou em entrevista que enfrentou um ambiente de maus-tratos e falta de acolhimento nos bastidores da TV Globo.

Danieli afirmou que o tratamento hostil não veio de seus colegas de elenco, que em sua maioria eram receptivos, mas sim de peças-chave nos bastidores da produção.

“Os maus-tratos vinham mais de quem trabalhava nos bastidores: produtores, cabeleireiros e maquiadores. Um ou outro ator me tratava mal, mas a maioria dos atores parecia me aceitar e não ter preconceito“, disse ela.

A atriz detalhou que sentia um incômodo generalizado com sua presença e, principalmente, com a de seu cão-guia. Ela relatou que chegou a ter um espaço reservado para o animal, mas que a situação era constrangedora devido às reclamações constantes. Danieli também contou que, ao buscar novos trabalhos como atriz, ouvia frequentemente a crítica: “Sempre me falavam: ‘Mas você já fez personagem cega’, ‘Já teve uma personagem cega na última novela’. Como se isso significasse que eu não poderia interpretar qualquer outro papel“, revelou.



Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br