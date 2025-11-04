Danieli Haloten, atriz de Caras e Bocas, revela ter sofrido maus-tratos na Globo
Danieli Haloten, a atriz que fez história ao ser a primeira pessoa com deficiência visual a ter um papel de destaque em uma novela brasileira, a Anita de Caras e Bocas, de Walcyr Carrasco, revelou em entrevista que enfrentou um ambiente de maus-tratos e falta de acolhimento nos bastidores da TV Globo.
Danieli afirmou que o tratamento hostil não veio de seus colegas de elenco, que em sua maioria eram receptivos, mas sim de peças-chave nos bastidores da produção.
“Os maus-tratos vinham mais de quem trabalhava nos bastidores: produtores, cabeleireiros e maquiadores. Um ou outro ator me tratava mal, mas a maioria dos atores parecia me aceitar e não ter preconceito“, disse ela.
A atriz detalhou que sentia um incômodo generalizado com sua presença e, principalmente, com a de seu cão-guia. Ela relatou que chegou a ter um espaço reservado para o animal, mas que a situação era constrangedora devido às reclamações constantes. Danieli também contou que, ao buscar novos trabalhos como atriz, ouvia frequentemente a crítica: “Sempre me falavam: ‘Mas você já fez personagem cega’, ‘Já teve uma personagem cega na última novela’. Como se isso significasse que eu não poderia interpretar qualquer outro papel“, revelou.
