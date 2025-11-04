Reta final da Série B: chances e últimos jogos de Coritiba, Chapecoense, Remo e Athletico-PR
Série B 2025 entra na reta final com sete clubes ainda sonhando firme com o acesso. Coritiba está muito próximo da vaga na Série A do ano que vem
A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 entra na sua reta decisiva com pelo menos sete clubes sonhando forte com o acesso à elite do futebol nacional.
Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o cenário aponta o Coritiba muito próximo da confirmação, seguido de Chapecoense, Remo e Athletico-PR como os mais bem posicionados.
Na sequência, aparecem Novorizontino, Criciúma e Goiás, ainda vivos na briga, mas precisando de uma arrancada nas rodadas finais. Times como CRB, Atlético-GO, Cuiabá e Avaí também possuem chances, mas bem pequenas.
Situação geral e chances de acesso segundo a UFMG
- Coritiba – 99,37%
- Chapecoense – 88,2%
- Remo – 68,6%
- Athletico-PR – 61,3%
- Novorizontino – 33,7%
- Criciúma – 27,2%
- Goiás – 16,9%
Com 35 rodadas concluídas, o Coritiba lidera com 61 pontos e pode garantir o acesso já neste fim de semana. A briga pelas outras três vagas segue aberta e deve se estender até a última rodada, marcada para o dia 23 de novembro.
Coritiba (61 pontos – 1º lugar)
Chances de acesso: 99,37%
O Coxa depende apenas de uma vitória para confirmar matematicamente o retorno à Série A. Dependendo das contas, pode subir na próxima rodada com uma vitória simples.
Próximos jogos:
- Paysandu (F) – 09/11
- Athletic (C) – 15/11
- Amazonas FC (F) – 23/11
Chapecoense (58 pontos – 2º lugar)
Chances de acesso: 88,2%
Em grande fase, a Chape está muito próxima de garantir o acesso, mas ainda precisa pontuar para não depender de ninguém. Tem dois jogos em casa e contra adversários que não brigam mais pelo acesso.
Próximos jogos:
- América-MG (C) – 10/11
- Volta Redonda (F) – 15/11
- Atlético-GO (C) – 23/11
Remo (58 pontos – 3º lugar)
Chances de acesso: 68,6%
O Leão Azul é a grande surpresa da reta final. Com campanha consistente, depende só de si para subir. Contudo, pode se complicar por jogar duas partidas fora de casa e ter adversários diretos.
Próximos jogos:
- Novorizontino (F) – 08/11
- Avaí (F) – 15/11
- Goiás (C) – 23/11
Athletico-PR (56 pontos – 4º lugar)
Chances de acesso: 61,3%
O Furacão se manteve na zona de acesso e pode confirmar o retorno à Série A se vencer os dois próximos jogos. Como joga dois em casa, tem uma grande vantagem na reta final.
Próximos jogos:
- Volta Redonda (C) – 08/11
- Ferroviária (F) – 16/11
- América-MG (C) – 23/11
Novorizontino (56 pontos – 5º lugar)
Chances de acesso: 33,7%
O time paulista segue firme na disputa, mas encara uma sequência complicada contra rivais diretos e fora de casa.
Próximos jogos:
- Remo (C) – 08/11
- Goiás (F) – 16/11
- CRB (C) – 23/11
Criciúma (55 pontos – 6º lugar)
Chances de acesso: 27,2%
O Tigre precisa vencer seus jogos e torcer por tropeços acima. Ainda há esperança, mas o calendário é desafiador precisando vencer tudo.
Próximos jogos:
- Atlético-GO (C) – 09/11
- Botafogo-SP (C) – 16/11
- Cuiabá (F) – 23/11
Goiás (55 pontos – 7º lugar)
Chances de acesso: 16,9%
O Esmeraldino vive momento irregular e já não depende apenas de si. Precisa de vitórias e de uma combinação favorável. Teria que vencer todos os jogos.
Próximos jogos:
- Cuiabá (F) – 07/11
- Novorizontino (C) – 16/11
- Remo (F) – 23/11
Cenário geral
Com o Coritiba praticamente garantido, a Série B promete uma disputa intensa pelas três vagas restantes. Chapecoense e Remo aparecem com grande vantagem, enquanto Athletico-PR e Novorizontino tentam consolidar uma arrancada. Já Criciúma e Goiás precisam de uma sequência perfeita e tropeços dos concorrentes para manter o sonho do acesso vivo até a rodada final.