Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Galo ficou no empate no último jogo, contra o Internacional, e busca a vitória para se aproximar da Sula. Esquadrão venceu o Bragantino no último jogo

Atlético-MG e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Como chegam as equipes

O Atlético-MG está invicto há quatro partidas. O Galo é finalista da Sul-Americana e ocupa a 13ª colocação na competição, com 37 pontos. Na rodada anterior, o time ficou no empate contra o Internacional, sem gols.

O Bahia venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, e ocupa a quinta colocação no Brasileirão, com 52 pontos. O Tricolor busca a vitória para seguir firme na luta por uma vaga direta na Libertadores.

Onde assistir Atlético-MG x Bahia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo pay-per-view Premiere.

Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (05/11) – 20h00 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (05/11) – 20h00 (Horário de Brasília) Competição: Brasileirão – Rodada 32

Brasileirão – Rodada 32 Local: Arena MJRV, em Belo Horizonte (MG)

Arena MJRV, em Belo Horizonte (MG) Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana e Bernard; Dudu e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Ademir, Rodrigo Nestor, Acevedo, Jean Lucas e Erick Pulga; Willian José. Técnico: Rogério Ceni