fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/11/2025 às 8:43
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (06), às 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Depois da Terra.

Ficha Técnica:

Depois da Terra
Título Original: After Earth
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2013
Diretor: M. Night Shyamalan
Elenco: Kristofer Hivju, Zoe Kravitz, Glenn Morshower, Sophie Okonedo, Will Smith, Jaden Smith
Classe: Aventura

Sinopse:

A nave em que o general Cypher e seu filho moram cai na Terra e os dois precisam aprender a lidar com a nova realidade do planeta para sobreviverem.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Coerência: filme disponível no Prime Video tem roteiro genial e vai dar um nó na sua cabeça
Coerência

Coerência: filme disponível no Prime Video tem roteiro genial e vai dar um nó na sua cabeça

Compartilhe

Tags