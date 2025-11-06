Band perde a Fórmula 1, mas garante torneio milionário na programação; saiba qual!
Clique aqui e escute a matéria
O cenário do automobilismo na televisão aberta brasileira passará por uma grande transformação a partir de 2026. Após perder os direitos de transmissão da Fórmula 1 para a TV Globo, a Band agiu rápido e anunciou o retorno de uma parceria histórica: a exibição da Fórmula Indy.
A Band, que transmitia a Fórmula 1 com exclusividade na TV aberta desde 2021, optou por não renovar o contrato com a Liberty Media, detentora dos direitos da categoria. A perda se concretiza após a temporada de 2025, uma vez que a Globo já acertou um novo acordo para retomar a F1 a partir de 2026.
O Observatório da Televisão apurou que a Band enfrentou grandes dificuldades financeiras para cumprir os pagamentos de licenciamento da Fórmula 1, o que teria influenciado a decisão da Liberty Media em buscar um novo parceiro. A saída da F1 representou um duro golpe comercial para a emissora, já que a categoria é uma das mais rentáveis em termos de patrocínio.
Em um movimento de compensação, a Band oficializou o acordo de transmissão da Fórmula Indy, a partir da temporada 2026, com um contrato previsto para três anos.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br