Reta final da Série B: veja confrontos, datas e horários dos próximos jogos
Restam três rodadas para o fim do campeonato e as disputas por acesso e permanência seguem a todo vapor na segunda divisão da elite do futebol
A Série B 2025 seguirá sendo muito disputada até a última rodada da competição. Tudo pode acontecer na briga pelo acesso à elite do futebol nacional, assim como na disputa pela permanência da segunda divisão.
O Coritiba lidera com 61 pontos e pode confirmar a vaga nas próximas rodadas, enquanto Chapecoense, Remo, Athletico-PR e Novorizontino seguem separados por poucos pontos, com o Remo vivendo o melhor momento recente.
Na faixa intermediária, Criciúma, Goiás e CRB ainda sonham com o G-4, mas dependem de combinações, enquanto Avaí e Atlético-GO mantêm chances pequenas.
Na parte de baixo, o Botafogo-SP é o primeiro fora do Z-4, mas o Athletic e o Amazonas FC seguem na cola, com Ferroviária e Volta Redonda ainda ameaçados.
O Paysandu, isolado com 27 pontos, tem rebaixamento praticamente certo.
Jogos da 36ª rodada da Série B 2025
- Athletic x Ferroviária | Sexta-feira (07), às 19h
- Cuiabá x Goiás | Sexta-feira (07), às 21h30
- Novorizontino x Remo | Sábado (08), às 16h
- Athletico-PR x Volta Redonda | Sábado (08), às 18h30
- Vila Nova x Avaí | Sábado (08), às 20h30
- Criciúma x Atlético-GO | Domingo (09), às 17h
- CRB x Operário | Domingo (09), às 18h30
- Paysandu x Coritiba | Domingo (09), às 20h30
- Chapecoense x América-MG | Segunda-feira (10), às 19h
- Botafogo-SP x Amazonas FC | Segunda-feira (10), às 19h
Tabela de Classificação do Campeonato Brasileiro
- Coritiba – 61 pontos – 17 vitórias – 8 derrotas
- Chapecoense – 58 pontos – 17 vitórias – 11 derrotas
- Remo – 58 pontos – 15 vitórias – 7 derrotas
- Athletico-PR – 56 pontos – 16 vitórias – 11 derrotas
- Novorizontino – 56 pontos – 14 vitórias – 7 derrotas
- Criciúma – 55 pontos – 15 vitórias – 10 derrotas
- Goiás – 55 pontos – 15 vitórias – 10 derrotas
- CRB – 52 pontos – 15 vitórias – 13 derrotas
- Avaí – 51 pontos – 13 vitórias – 10 derrotas
- Atlético-GO – 51 pontos – 13 vitórias – 10 derrotas
- Cuiabá – 50 pontos – 13 vitórias – 11 derrotas
- Vila Nova – 45 pontos – 11 vitórias – 12 derrotas
- Operário – 43 pontos – 11 vitórias – 14 derrotas
- América-MG – 42 pontos – 11 vitórias – 15 derrotas
- Ferroviária – 40 pontos – 8 vitórias – 11 derrotas
- Botafogo-SP – 38 pontos – 9 vitórias – 15 derrotas
- Athletic – 37 pontos – 10 vitórias – 18 derrotas
- Amazonas FC – 35 pontos – 8 vitórias – 16 derrotas
- Volta Redonda – 34 pontos – 8 vitórias – 17 derrotas
- Paysandu – 27 pontos – 5 vitórias – 18 derrotas
