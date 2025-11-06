fechar
Reta final da Série B: veja confrontos, datas e horários dos próximos jogos

Restam três rodadas para o fim do campeonato e as disputas por acesso e permanência seguem a todo vapor na segunda divisão da elite do futebol

Por Thiago Seabra Publicado em 06/11/2025 às 12:28
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B - JP Pacheco | Coritiba

A Série B 2025 seguirá sendo muito disputada até a última rodada da competição. Tudo pode acontecer na briga pelo acesso à elite do futebol nacional, assim como na disputa pela permanência da segunda divisão.

O Coritiba lidera com 61 pontos e pode confirmar a vaga nas próximas rodadas, enquanto Chapecoense, Remo, Athletico-PR e Novorizontino seguem separados por poucos pontos, com o Remo vivendo o melhor momento recente.

Na faixa intermediária, Criciúma, Goiás e CRB ainda sonham com o G-4, mas dependem de combinações, enquanto Avaí e Atlético-GO mantêm chances pequenas.

Na parte de baixo, o Botafogo-SP é o primeiro fora do Z-4, mas o Athletic e o Amazonas FC seguem na cola, com Ferroviária e Volta Redonda ainda ameaçados.

O Paysandu, isolado com 27 pontos, tem rebaixamento praticamente certo.

Jogos da 36ª rodada da Série B 2025

  • Athletic x Ferroviária | Sexta-feira (07), às 19h
  • Cuiabá x Goiás | Sexta-feira (07), às 21h30
  • Novorizontino x Remo | Sábado (08), às 16h
  • Athletico-PR x Volta Redonda | Sábado (08), às 18h30
  • Vila Nova x Avaí | Sábado (08), às 20h30
  • Criciúma x Atlético-GO | Domingo (09), às 17h
  • CRB x Operário | Domingo (09), às 18h30
  • Paysandu x Coritiba | Domingo (09), às 20h30
  • Chapecoense x América-MG | Segunda-feira (10), às 19h
  • Botafogo-SP x Amazonas FC | Segunda-feira (10), às 19h

Tabela de Classificação do Campeonato Brasileiro

  1. Coritiba – 61 pontos – 17 vitórias – 8 derrotas
  2. Chapecoense – 58 pontos – 17 vitórias – 11 derrotas
  3. Remo – 58 pontos – 15 vitórias – 7 derrotas
  4. Athletico-PR – 56 pontos – 16 vitórias – 11 derrotas
  5. Novorizontino – 56 pontos – 14 vitórias – 7 derrotas
  6. Criciúma – 55 pontos – 15 vitórias – 10 derrotas
  7. Goiás – 55 pontos – 15 vitórias – 10 derrotas
  8. CRB – 52 pontos – 15 vitórias – 13 derrotas
  9. Avaí – 51 pontos – 13 vitórias – 10 derrotas
  10. Atlético-GO – 51 pontos – 13 vitórias – 10 derrotas
  11. Cuiabá – 50 pontos – 13 vitórias – 11 derrotas
  12. Vila Nova – 45 pontos – 11 vitórias – 12 derrotas
  13. Operário – 43 pontos – 11 vitórias – 14 derrotas
  14. América-MG – 42 pontos – 11 vitórias – 15 derrotas
  15. Ferroviária – 40 pontos – 8 vitórias – 11 derrotas
  16. Botafogo-SP – 38 pontos – 9 vitórias – 15 derrotas
  17. Athletic – 37 pontos – 10 vitórias – 18 derrotas
  18. Amazonas FC – 35 pontos – 8 vitórias – 16 derrotas
  19. Volta Redonda – 34 pontos – 8 vitórias – 17 derrotas
  20. Paysandu – 27 pontos – 5 vitórias – 18 derrotas

