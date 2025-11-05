Série B encaminhada e gestão falha: A análise "Bola de Ouro" sobre o Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comentarista Ralph de Carvalho aponta fragilidade do elenco, questiona a continuidade de Érico Ambrogini e detalha "milagre" para evitar rebaixamento

A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.

O cenário da honra e a matemática da queda

Para o comentarista Ralph de Carvalho, embora a vitória “sempre dê alegria”, no caso do Sport “uma só não basta”. Segundo ele, “o Leão precisa de oito para tentar escapar da queda”.



Ralph lembra que o Sport tem um histórico positivo contra o Juventude, seu próximo adversário, mas a situação é crítica: o Juventude ocupa a 19ª colocação com 26 pontos, enquanto o Sport é o lanterna, com 17 pontos — uma diferença de nove.



“Quem acompanha futebol sabe que é muito difícil um time se recuperar nessa altura”, afirma o comentarista. Para ele, o Sport precisa jogar “pela honra”, pois, apesar de ainda não estar rebaixado matematicamente, “está encaminhado à Série B, assim como o Juventude”.



Mesmo que vença o próximo jogo, o time “continuará seis pontos abaixo do Juventude”.

Fragilidade do elenco e crise de pagamentos

O elenco rubro-negro é considerado “frágil” por Ralph, que aponta apenas o goleiro Gabriel como destaque regular. Os demais, segundo ele, “oscilam demais”.



O atacante Derik, artilheiro do time com seis gols, “começou bem, mas caiu de rendimento e hoje é outro jogador irregular”.

Na gestão, o comentarista criticou o diretor Érico Ambrogini, que prometeu “salários em dia” em coletiva de imprensa. Ralph ironizou: “É preciso que, na véspera de um jogo, o diretor use o pagamento de salários como motivação? Isso mostra o tamanho do problema.”

Trocas de comando e o futuro de Ambrogini

Na mesma coletiva, Ambrogini confirmou César Lucena como o 11º treinador da era Yuri Romão, deixando o posto de interino para assumir o comando definitivo.

Questionado sobre sua permanência, o dirigente afirmou não ter recebido sinalizações da diretoria, apesar de contrato até 2026. Ralph rebateu: “Como dizer que fez um bom trabalho se o time vai ser rebaixado?”

Ele lembrou que Ambrogini foi contratado “para reforçar o elenco na janela anterior e garantir a permanência”, mas “falhou”. Segundo o comentarista, é possível que o dirigente “perca o cargo”.

Para Ralph, tanto Ambrogini quanto o outro diretor “não têm autoridade para projetar 2026”, pois “falharam justamente na missão para a qual vieram”.

A ilusão do “Milagre na Série A”

A permanência do Sport na Série A, segundo Ralph de Carvalho, dependeria de um verdadeiro “milagre”. O time precisaria vencer os oito jogos restantes para somar 24 pontos, chegando a 41 — ainda abaixo do corte histórico de 45 pontos.

“Quem vai apostar que o Sport vai ganhar oito jogos se até agora não conseguiu vencer três em 30 rodadas?”, questionou. Ralph concluiu afirmando que é hora de “cair na realidade e viver dentro do real”.

Acompanhe na íntegra:



<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13.05-ralph-de-carvalho-05-11/" target="_blank">Série B encaminhada e gestão falha: A análise "Bola de Ouro" sobre o Sport</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

