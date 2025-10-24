Réveillon do Recife 2026: veja preços dos ingressos e como comprar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com Anitta, Safadão e João Gomes, evento chega à sua terceira edição no formato de parceria público-privada, com uma área paga e serviço open bar

Clique aqui e escute a matéria

O Réveillon do Recife 2026 já tem ingressos à venda. O evento chega à sua terceira edição no formato de parceria público-privada, contando com uma área paga com serviço open bar.

Batizada de Virada na Praia, a festa promete reunir nomes da música brasileira na orla da capital pernambucana. As entradas começaram a ser vendidas nesta quinta-feira (23) pelo site Ticket Simples.



Preços dos ingressos e mesas

Os ingressos individuais custam R$ 450 nos dias 27 e 28 de dezembro, e R$ 550 no dia 31, data da virada.



Também há opções de mesas, vendidas a R$ 500 por senha (é obrigatório adquirir quatro unidades para fechar a mesa).

No dia 31, as mesas custam R$ 675 por senha.

Atrações confirmadas

O line-up do Réveillon do Recife 2026 mistura forró, pop, piseiro e MPB, reunindo nomes como Anitta, Wesley Safadão, João Gomes, Alceu Valença, Priscila Senna, Raphaela Santos, Natanzinho, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Matheus & Kauan, entre outros artistas.

Programação completa do Virada na Praia 2026

27 de dezembro

Gusttavo Lima

Natanzinho Lima

João Gomes

Zé Vaqueiro

Eric Land

Juciê

28 de dezembro

Anitta

Priscila Senna

Xand Avião

Raphaela Santos

PV Calado

31 de dezembro

Wesley Safadão

Matheus & Kauan

Alceu Valença

Lipe

Matheus Moraes

Turismo e público esperado

Segundo a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, a cidade deve receber entre 350 mil e 400 mil turistas entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, vindos de diversos estados brasileiros e também do exterior.