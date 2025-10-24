Réveillon do Recife 2026: veja preços dos ingressos e como comprar
Com Anitta, Safadão e João Gomes, evento chega à sua terceira edição no formato de parceria público-privada, com uma área paga e serviço open bar
O Réveillon do Recife 2026 já tem ingressos à venda. O evento chega à sua terceira edição no formato de parceria público-privada, contando com uma área paga com serviço open bar.
Batizada de Virada na Praia, a festa promete reunir nomes da música brasileira na orla da capital pernambucana. As entradas começaram a ser vendidas nesta quinta-feira (23) pelo site Ticket Simples.
Preços dos ingressos e mesas
Os ingressos individuais custam R$ 450 nos dias 27 e 28 de dezembro, e R$ 550 no dia 31, data da virada.
Também há opções de mesas, vendidas a R$ 500 por senha (é obrigatório adquirir quatro unidades para fechar a mesa).
No dia 31, as mesas custam R$ 675 por senha.
Atrações confirmadas
O line-up do Réveillon do Recife 2026 mistura forró, pop, piseiro e MPB, reunindo nomes como Anitta, Wesley Safadão, João Gomes, Alceu Valença, Priscila Senna, Raphaela Santos, Natanzinho, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Matheus & Kauan, entre outros artistas.
Programação completa do Virada na Praia 2026
27 de dezembro
- Gusttavo Lima
- Natanzinho Lima
- João Gomes
- Zé Vaqueiro
- Eric Land
- Juciê
28 de dezembro
- Anitta
- Priscila Senna
- Xand Avião
- Raphaela Santos
- PV Calado
31 de dezembro
- Wesley Safadão
- Matheus & Kauan
- Alceu Valença
- Lipe
- Matheus Moraes
Turismo e público esperado
Segundo a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, a cidade deve receber entre 350 mil e 400 mil turistas entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, vindos de diversos estados brasileiros e também do exterior.