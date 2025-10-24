fechar
Réveillon do Recife 2026: veja preços dos ingressos e como comprar

Com Anitta, Safadão e João Gomes, evento chega à sua terceira edição no formato de parceria público-privada, com uma área paga e serviço open bar

Por Emannuel Bento Publicado em 24/10/2025 às 16:31
Réveillon 2025 na praia do Pina, no Recife
Réveillon 2025 na praia do Pina, no Recife - EDSON HOLANDA

O Réveillon do Recife 2026 já tem ingressos à venda. O evento chega à sua terceira edição no formato de parceria público-privada, contando com uma área paga com serviço open bar.

Batizada de Virada na Praia, a festa promete reunir nomes da música brasileira na orla da capital pernambucana. As entradas começaram a ser vendidas nesta quinta-feira (23) pelo site Ticket Simples.

Preços dos ingressos e mesas

Os ingressos individuais custam R$ 450 nos dias 27 e 28 de dezembro, e R$ 550 no dia 31, data da virada.

Também há opções de mesas, vendidas a R$ 500 por senha (é obrigatório adquirir quatro unidades para fechar a mesa).
No dia 31, as mesas custam R$ 675 por senha.

Atrações confirmadas

O line-up do Réveillon do Recife 2026 mistura forró, pop, piseiro e MPB, reunindo nomes como Anitta, Wesley Safadão, João Gomes, Alceu Valença, Priscila Senna, Raphaela Santos, Natanzinho, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Matheus & Kauan, entre outros artistas.

Programação completa do Virada na Praia 2026

27 de dezembro

  • Gusttavo Lima
  • Natanzinho Lima
  • João Gomes
  • Zé Vaqueiro
  • Eric Land
  • Juciê

28 de dezembro

  • Anitta
  • Priscila Senna
  • Xand Avião
  • Raphaela Santos
  • PV Calado

31 de dezembro

  • Wesley Safadão
  • Matheus & Kauan
  • Alceu Valença
  • Lipe
  • Matheus Moraes

Turismo e público esperado

Segundo a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, a cidade deve receber entre 350 mil e 400 mil turistas entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, vindos de diversos estados brasileiros e também do exterior.

