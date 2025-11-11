fechar
Circuito Verão inicia com shows de Claudia Leitte e Pablo no Cabo de Santo Agostinho

Evento reúne música, cultura e ações sociais nos dias 13 e 14 de novembro, abrindo oficialmente a temporada de verão no município pernambucano

Por Bianca Tavares Publicado em 11/11/2025 às 7:46
Imagem de Claudia Leitte
Imagem de Claudia Leitte - Divulgação

O Circuito Verão do Cabo de Santo Agostinho marca o início das celebrações da estação mais vibrante do ano.

A primeira etapa do projeto acontece nos dias 13 e 14 de novembro, na Praça 9 de Julho, com uma programação que une shows, ações culturais, esportivas e sociais, além de iniciativas de sustentabilidade voltadas à comunidade e aos turistas.

Entre as atrações confirmadas estão Claudia Leitte, Pablo, Neiff, Sheldon, Tayara Andreza e Lipe Lucena, além de apresentações de artistas locais, que prometem aquecer o público a partir das 18h.

A estrutura do evento contará com camarote da acessibilidade, cujo cadastro será disponibilizado no Instagram da Prefeitura do Cabo.

Segundo o prefeito Lula Cabral, o Circuito Verão valoriza a produção artística e reforça o potencial turístico do município. “O Cabo tem muito potencial cultural e artístico que merece ser valorizado o ano inteiro. Com o Circuito Verão, queremos mostrar essa força e colocar o município em destaque no calendário turístico de Pernambuco”, destacou.

O projeto segue até janeiro, com eventos espalhados por várias regiões do Cabo, especialmente nas praias, reunindo lazer, turismo e geração de renda. A proposta é movimentar o comércio, impulsionar a economia local e criar oportunidades para artistas, empreendedores e comerciantes.

Programação

13/11

  • Mateus Lima
  • PV Calado
  • Neiff
  • Lipe Lucena
  • DJ Deb Lima
  • Pablo

14/11

  • Sent o Samba
  • Sheldon
  • Claudia Leitte
  • MC Troinha
  • Tayara Andreza

