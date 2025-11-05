Feriado com muito churrasco no Cabo de Santo Agostinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Shopping Costa Dourada vai receber o primeiro festival de churrasco open food do Litoral Sul pernambucano com mais de 20 estações de carnes

Neste 15 de novembro será proclamado o primeiro festival de churrasco open food do Litoral Sul pernambucano. O feriado terá um gostinho especial e bastante saboroso para quem visitar o Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho. Em plena data de comemoração da Proclamação da República, uma grande feira gastronômica com cortes de alto padrão, diversos acompanhamentos, sobremesas e bebidas vai tomar conta da Arena Costa Dourada.

O Festival BBQ Texas Grill vai ocorrer das 12h às 20h. Serão 8h de open food com mais de 20 estações de carnes, que serão comandadas por cerca de 20 chefs já confirmados. Além da gastronomia, o evento terá uma programação musical formada pelo DJ Luan e pelos grupos Na Reserva do Rock e A Banda da Praia.

O evento tem classificação livre e ingressos à venda pelos valores de R$ 100 e R$ 70 (crianças a partir de 7 anos). Crianças até seis anos não pagam a entrada. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pelo site https://ticketdigitall.com.br/agenda/festival-de-churrasco. Também é possível adquirir os ingressos para o evento em estande montado em frente aos Cinemas Costa Dourada.

O 1º Festival BBQ Texas Grill é uma produção do Grupo Água, com apoio do Shopping Costa Dourada e oferecimento do Restaurante Steak House Texas Grill.



