Homem é preso suspeito de matar soldador a tiros em plena luz do dia no Cabo de Santo Agostinho
Alberes Félix da Silva, que estava fardado e ainda segurava uma máscara de solda no braço, morreu no local. Ele foi atingido por seis tiros
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o soldador Alberes Félix da Silva, de 26 anos, foi assassinado a tiros enquanto fazia um lanche na Rua Reginaldo Fonseca Pereira, no bairro da Cohab, em Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.
Como ocorreu o crime
Nas imagens, é possível ver o atirador, vestindo camisa vermelha e boné, se aproximando por trás e efetuando os disparos. A vítima tenta correr, mas cai no chão e ainda é atingida outras vezes.
O criminoso, em seguida, guarda a arma na cintura e foge correndo. Alberes, que estava fardado e ainda segurava uma máscara de solda no braço, morreu no local. Ele foi atingido por seis tiros.
De acordo com o perito criminal Diogo Sinesio, o crime aconteceu em plena luz do dia.
Informações adicionais sobre o suspeito
Enquanto a Polícia Civil realizava a perícia no local do crime, a Polícia Militar recebeu informações de que um homem estaria comemorando o homicídio e dizendo a pessoas próximas que havia acabado de matar alguém.
Quando os policiais chegaram à residência indicada, o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi cercado e preso.
Antes de ser detido, ele teria jogado por cima do muro uma calça, uma camisa, um boné e um par de tênis, roupas que, segundo a polícia, foram usadas durante o crime.
O suspeito foi identificado como Alan Victor Ramos de Lima, de 23 anos. Em depoimento, ele afirmou ter cometido o assassinato a pedido de um amigo, que teria fornecido a arma usada na execução. Após o crime, segundo Alan, a arma foi devolvida e os dois fugiram em direções diferentes.
Na saída do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Alan permaneceu em silêncio.
Nota da Polícia Civil
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, informou que o caso foi registrado como homicídio consumado e que o suspeito foi autuado em flagrante delito. Ele será submetido a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.