HBO Max acerta detalhes da produção para continuação de Beleza Fatal

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/11/2025 às 8:16
A HBO Max pretende dar início nas movimentações para a continuação de Beleza Fatal. Com o sucesso da obra original, o serviço de streaming quer desenvolver uma ‘parte 2’ da sua primeira novela original.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a expectativa, agora, é de que a sinopse seja desenvolvida, liderada pelo autor Raphael Montes. Os planos são de que pelo que está acertado, em janeiro de 2026, o desenvolvimento dos capítulos.

O texto de Beleza Fatal 2 será responsável por revelar os novos caminhos da história e o desenvolvimento dos personagens. A narrativa promete aprofundar conflitos já existentes e introduzir novas reviravoltas, mantendo o clima de suspense e intriga que marcou a primeira temporada.

Em parceria com a produtora Coração da Selva, a HBO Max demonstra confiança na montagem do elenco para a novela, que foi um grande sucesso e trouxe grande repercussão e impacto nas redes sociais na época em que foi veiculada, entre janeiro e março deste ano.

