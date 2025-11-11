Ex-Record, Celso Freitas assina com o SBT e será âncora do SBT News

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O mercado televisivo acaba de ser sacudido por uma contratação de peso: o jornalista Celso Freitas, um dos nomes mais respeitados do telejornalismo brasileiro, é o novo âncora do SBT News, o canal de notícias do Grupo Silvio Santos, que tem estreia marcada para 15 de dezembro.

O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira (10), marcando o retorno de Freitas à televisão após deixar a Record em março, onde permaneceu por 21 anos apresentando o Jornal da Record e o Domingo Espetacular.

Em comunicado oficial à imprensa, Freitas celebrou o novo desafio: “O SBT News nasce com a credibilidade do SBT e seu alcance em múltiplas plataformas. Tudo para levar o melhor do jornalismo profissional para a população, 24 horas por dia”, declarou o âncora.

No SBT News, Celso Freitas se junta a uma equipe em formação que também inclui nomes como Raquel Landim e Leandro Magalhães, além de comentaristas como a médica Ludhmila Hajjar.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br