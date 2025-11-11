Ex-Record, Celso Freitas assina com o SBT e será âncora do SBT News
O mercado televisivo acaba de ser sacudido por uma contratação de peso: o jornalista Celso Freitas, um dos nomes mais respeitados do telejornalismo brasileiro, é o novo âncora do SBT News, o canal de notícias do Grupo Silvio Santos, que tem estreia marcada para 15 de dezembro.
O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira (10), marcando o retorno de Freitas à televisão após deixar a Record em março, onde permaneceu por 21 anos apresentando o Jornal da Record e o Domingo Espetacular.
Em comunicado oficial à imprensa, Freitas celebrou o novo desafio: “O SBT News nasce com a credibilidade do SBT e seu alcance em múltiplas plataformas. Tudo para levar o melhor do jornalismo profissional para a população, 24 horas por dia”, declarou o âncora.
No SBT News, Celso Freitas se junta a uma equipe em formação que também inclui nomes como Raquel Landim e Leandro Magalhães, além de comentaristas como a médica Ludhmila Hajjar.
