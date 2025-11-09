4 perfumes bons e baratos do Boticário para usar nos dias quentes sem erro
Conheça os perfumes do Boticário que unem frescor, elegância e ótimo preço! Opções perfeitas para usar nos dias quentes e ficar cheirosa o dia todo.
Nos dias mais quentes, nada melhor do que um perfume leve, refrescante e com boa fixação, daqueles que deixam um rastro agradável sem pesar.
O Boticário, conhecido por unir qualidade e preço acessível, tem ótimas opções que combinam perfeitamente com o clima tropical do Brasil.
Entre florais delicados, notas frutadas e toques que remetem à brisa do verão, a marca oferece perfumes perfeitos para o dia a dia, desde o ambiente de trabalho até passeios ao ar livre.
São fragrâncias que combinam com pele aquecida, com aquela sensação de banho tomado e com o estilo leve que a estação pede.
4 perfumes versáteis e sofisticados do Boticário ideais para o dia a dia
1. Floratta Blue
Um verdadeiro favorito entre quem ama fragrâncias suaves, Floratta Blue é aquele perfume que combina com qualquer ocasião. Ele tem um ar limpo e floral, perfeito para o dia a dia.
Inspirado na leveza e na feminilidade, sua composição mistura notas de lavanda, musk, gerânio e bergamota, criando uma sensação de frescor que lembra um banho recém-tomado.
É uma fragrância discreta, que exala elegância sem chamar atenção em excesso, ideal para o trabalho, encontros casuais ou momentos relaxantes.
- Volume: 75ml.
- Preço: R$159,90.
2. Botica 214 African Sunrise
Entre os perfumes mais modernos e cheios de personalidade do Boticário, o Botica 214 African Sunrise é um destaque para os dias quentes.
Sua fragrância traz uma mistura envolvente de frutas tropicais e flores exóticas, com notas de tangerina, jasmim e madeira clara.
O resultado é um aroma energizante e sofisticado, perfeito para quem gosta de perfumes que se destacam sem serem intensos demais.
É uma ótima escolha para quem quer transmitir frescor com um toque marcante. Apesar de ser leve, tem boa fixação e projeção moderada, o que garante um perfume presente durante o dia todo.
- Volume: 75ml.
- Preço: R$169,90.
3. Accordes Harmonia
Para quem busca uma fragrância que transmite calma e bem-estar, Accordes Harmonia é uma escolha certeira.
Seu nome já entrega a proposta: um perfume equilibrado, que une notas florais suaves, frutas cítricas e um fundo amadeirado discreto.
É delicado, elegante e tem um toque “zen”, ideal para quem gosta de aromas que relaxam e refrescam ao mesmo tempo.
Além disso, sua fixação surpreende para um perfume leve, ele permanece na pele de forma sutil, deixando um rastro limpo e agradável.
- Volume: 80ml.
- Preço: R$ 229,90.
4. Floratta Rose
O Floratta Rose é um dos perfumes mais icônicos do Boticário e um verdadeiro curinga para dias quentes.
Com uma combinação encantadora de flores, frutas e notas amadeiradas, ele transmite feminilidade e alegria.
As notas de saída de mandarina e cassis se misturam com um corpo floral de rosa e jasmim, finalizando com um toque suave de musk e âmbar.
O resultado é uma fragrância romântica, elegante e leve, ideal para quem quer se sentir confiante e perfumada durante todo o dia, sem exageros.
- Volume: 75ml.
- Preço: R$159,90.
